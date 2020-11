Joe Biden, president electe dels Estats Units

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, s'ha convertit aquest dissabte en president electe dels Estats Units, segons la pràctica totalitat de les projeccions dels mitjans nord-americans.

En el seu primer missatge després de conèixer aquestes noves estimacions, Biden ha agraït als nord-americans la confiança dipositada i ha promès que servirà a tots els ciutadans del país, demòcrates o republicans.

"Amèrica, m'honra que m'hageu elegit per liderar el nostre gran país. La feina que tenim per davant serà dura, però us prometo el següent: seré un president per a tots els nord-americans, ja sigui els qui voten per mi com els qui no. Em faré creditor de la fe que heu dipositat en mi", ha fet saber a través d'un missatge al seu compte de Twitter.

Un missatge que ha repetit en un altre comunicat simultani, aquesta vegada remès per la seva campanya: "Em sento honrat i ple d'humilitat per la confiança que el poble nord-americà ha dipositat en mi i en la vicepresidenta, Kamala Harris. Ara que ha acabat la campanya, és hora de deixar enrere la retòrica dura, i unir-nos com a nació".

D'acord amb les estimacions de CNN, NBC News, ABC, Associated Press i Fox News, Biden hauria obtingut els 270 vots electorals necessaris per aconseguir la Presidència després de guanyar els 20 vots corresponents a l'estat de Pennsilvània.

Amb la seva victòria en aquest estat, Biden es faria creditor de 273 vots electorals per 214 del seu rival i actual president, Donald Trump, pendent dels resultats finals de les votacions als estats de Nevada, Arizona, Geòrgia i Carolina del Nord, purament testimonials a hores d'ara.

Biden, de 77 anys d'edat i ex-vicepresident dels Estats Units sota el mandat de Barack Obama, es convertirà així al gener de l'any 2021 en el president número 46 del país, i succeirà en el càrrec a l'actual mandatari.

Els mitjans nord-americans han donat a conèixer la projecció final tocades les 17.27, hora peninsular espanyola.

Qui és Joe Biden? L'home tranquil



El Partit Demòcrata dels Estats Units s'ha aferrat a Joe Biden per intentar trencar el costum i deixar a l'actual president, Donald Trump, com a líder d'un sol mandat. I ho ha aconseguit. Biden arriba al cim de la seva carrera política més tard del que li hauria agradat i amb una dilatada experiència política que s'ha convertit en rèmora i aval a el mateix temps.

Biden va néixer el 20 de novembre de 1942 a Pennsilvània -si arriba a la Casa Blanca seria el president de més edat, amb 78 anys-, encara que és a Delaware, on es va establir amb deu anys, on ha desenvolupat el gruix de la seva carrera política. Des que tenia 29 anys, i durant els 36 posteriors, va ser senador per aquest estat.

La seva carrera al Senat va arrencar amb una tragèdia, ja que poc després de sortir elegit per primera vegada, el 1972, la seva família va patir un accident de trànsit en què van perdre la vida la seva dona i la seva filla d'un any i que, segons explica ell mateix en les seves memòries, el va portar a pensar en suïcidar-se. Els seus altres dos fills, Beau i Hunter, van resultar ferits i va ser a l'hospital on estaven ingressats on va jurar el càrrec.

Cinc anys més tard, va contreure matrimoni amb la seva actual dona, Jill, amb qui va tenir una altra filla. El seu fill Beau, que va arribar a ser fiscal general de Delaware, va morir de càncer el 2015, en ple debat sobre la possibilitat d'una tercera candidatura de Biden a les primàries de el Partit Demòcrata per ser candidat a les eleccions de 2016, per a les quals sonava com un dels favorits.

Biden figurava llavors com una de les principals bases demòcrates per mantenir la Casa Blanca, després d'haver estat vuit anys a l'ombra de Barack Obama com un fidel vicepresident gairebé sense escàndols. Quatre anys després, i després d'un pols amb el senador Bernie Sanders en les primàries, sí que s'ha convertit en el candidat cridat a desbancar Trump.

Si surt elegit, serà el segon catòlic que arriba a la Presidència; l'anterior va ser John F. Kennedy el 1960. Serà també el quinzè vicepresident que aconsegueix ascendir a el principal càrrec de país nord-americà, una fita inèdita des de la victòria de el republicà George H. W. Bush el 1989, després de vuit anys de la mà de Ronald Reagan.



Estabilitat davant del caos

Biden projecta una imatge d'estabilitat que augmenta pel rival que té al davant, que ha trencat motlles a nivell discursiu i polític durant el seu primer mandat a la Casa Blanca. A nivell ideològic està considerat un demòcrata moderat, criticat per figures com Sanders, que reclamaven un gir més a l'esquerra per batre Trump.

En termes generals, Biden no és un polític que arrossegui les masses, lluny en qualsevol cas de l'onada de mobilització que va despertar en el seu dia la candidatura d'Obama. No obstant això, el Partit Demòcrata, escarmentat del fracàs del 2016, s'ha unit a files fent un front comú davant de Trump, recordant a totes hores que estan en joc quatre anys més de Trump a la Casa Blanca, i a nivell de recaptació laseva campanya ha superat la del magnat novaiorquès.

Biden tampoc representa un trencament amb la tradicional imatge de l'establishmen' nord-americà -home, blanc, gran-, cosa que la seva campanya ha volgut contrarestar designant com a companya de fórmula a la senadora Kamala Harris, filla d'immigrants i aspirant a ser la primera dona a ocupar la Vicepresidència dels Estats Units.

Harris, de fet, figura ja en certs cercles com un potencial relleu en cas que Biden arribi al Despatx Oval, tenint en compte que arrencaria el seu hipotètic segon mandat amb 82 anys. Trump no s'ha guardat l'ocasió de posar en dubte la capacitat mental del seu rival, tot i que té només tres anys menys, i ha identificat el seu mal paper en els debats com un gest de debilitat.

Els debats, de fet, no han estat el punt fort d'un Biden sense la mateixa capacitat oratòria que altres aspirants i que, en ocasions, s'ha mostrat dubitatiu quant s'ha sortit del guió establert. No obstant això, ha aguantat el tipus en els dos 'cara a cara' davant de Trump.

Gran part de l'enfrontament públic entre els dos aspirants en aquest tram final previ a les eleccions ha girat al voltant de la pandèmia de coronavirus. Biden s'ha mostrat considerablement més caut que un Trump que va caure malalt a principis d'octubre.

Biden ha qüestionat la gestió de la pandèmia de l'actual Govern i ha renunciat als grans actes i a la campanya porta a porta per evitar riscos. També ha estat un ferm defensor de la mascareta, davant d'un Trump que no ha dubtat a treure-se-la fins i tot estant contagiat.