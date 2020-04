El pla econòmic de la CE contra la crisi per la covid-19 "portarà cert temps"

La Comissió Europea admet que la presentació de la proposta econòmica contra la crisi per la covid-19 no serà imminent i que "portarà cert temps". "La idea seria presentar-lo per primavera, però és una proposta molt tècnica", ha assegurat el director de la representació de la Comissió a Barcelona, Ferran Tarradellas. Després que el Consell Europeu encarregués a l'executiu europeu elaborar una proposta per a un Fons Europeu de Reconstrucció vinculat al pressupost plurianual de la Unió Europea, Tarradellas ha dit que la proposta es presentarà "el més aviat possible", però que "es trigarà el que sigui necessari".

"Normalment es fa en dos anys i mig i ara ho hem de fer en mesos", ha argumentat el director de la representació de la Comissió a Barcelona, que ha remarcat que per fer la proposta cal "tenir en consideració la realitat econòmica" actual.

"Tenir l'anàlisi de cada sector i presentar les propostes concretes de cada sector portarà cert temps. Tots els col·legues de la Comissió i nosaltres mateixos estem treballant dia i nit per tenir una proposta amb cara i ulls el més ràpidament possible", ha assegurat Tarradellas.

Pel que fa al pla de reconstrucció, el director de la representació de la Comissió a Barcelona ha constatat la necessitat que s'implementi en els pròxims mesos i que no creï desigualtats entre els estats membres. A més, ha dit que segurament una part dels diners es farà arribar a través de préstecs, mentre que una altra serà en forma de subvencions.

De la mateixa manera, Tarradellas ha dit que el pressupost europeu per als pròxims set anys haurà de tenir un volum més gran respecte a l'actual per fer front a la crisi causada per la covid-19.