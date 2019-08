Un avió realitza un aterratge d'emergència en un camp de blat de moro prop de Moscou

Un Airbus A321 amb més de 200 passatgers a bord ha realitzat un aterratge d'emergència en una plantació de blat de moro poc després d'enlairar-se de l'aeroport moscovita de Zhukovski, als afores de la capital russa, la qual cosa ha portat al fet que 23 persones siguin ateses en hospitals.





Passenger video captures moment a Ural Airlines A321 makes emergency landing in a corn field following a bird strike on both engines during takeoff from Zhukovsky airport (Video:bazabazon). https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/fEpufQbTuu

Ural Airlines flight U6178 from Moscow to Simferopol made an emergency landing in corn field (!) shortly after takeoff from Zhukovsky airport. All 233 on board are alive.

Source 112 TG channell. pic.twitter.com/3jI4l7dZJi