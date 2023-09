La conductora d'un turisme ha mort aquest divendres després que el cotxe que conduïa hagi xocat per darrere contra un camió a l'AP-7, al seu pas per Vilablareix. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha tingut lloc poc abans de dos quarts de cinc de la tarda al quilòmetre 65,5 de la carretera esmentada. El camió es trobava aturat a causa d'una avaria i el turisme hi ha xocat per la part posterior. Les causes de l'accident estan sota investigació. La conductora ha mort en el sinistre. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).