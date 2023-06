El pacte entre Junts i les esquerres no ha prosperat a Ripoll, i a hores d'ara, no hi ha cap acord que permeti formar una majoria alternativa que impedeixi l'accés de Sílvia Orriols a l'alcaldia. Malgrat que Junts, ERC i PSC han estat negociant tot el dia, no s'ha arribat a cap acord, de manera que els tres partits d'esquerres (republicans, socialistes i CUP) es votaran a ells mateixos durant el ple d'investidura, i tot apunta que també comptaran amb el suport dels independents de Joaquim Colomer. Per tant, la decisió final quedarà en mans de Junts: si dona suport al bloc d'esquerres, facilitarà que Chantal Pérez sigui alcaldessa; si no, governarà Orriols (Aliança Catalana) com a llista més votada.

A l'hora de les negociacions, Junts havia establert unes línies vermelles molt clares: no volia formar govern amb la CUP (malgrat que ERC i PSC ja hi havia pactat) per considerar-lo extremista, i tampoc volia la presència de Colomer, a qui Junts va expulsar del partit.

"Bloquejar i vetar grups polítics democràtics no és el que cal prioritzar ara. El que més necessita la vila és un projecte fort i amb uns objectius comuns i un full de ruta clar per la defensa dels drets humans, la pau i la convivència a Ripoll", retreuen a Junts ERC, PSC i CUP en un comunicat conjunt.

"Mantenim la proposta que ja vam fer d'un govern estable entre ERC, PSC i Alternativa per Ripoll-CUP, format per 7 regidors que representen el 42% dels vots, com la fórmula més adient per a aquest nou mandat", insisteixen els tres grups al comunicat conjunt.

"Estupefacció" a Junts

En un comunicat, els juntaires afirmen que aquest matí hi ha hagut una reunió entre els responsables de la seva secció local i de la d'ERC, acompanyats per membres de la direcció nacional d'ambdós partits, en el marc de la qual s'ha tancat un "acord" per fer un govern entre els dos partits. Segons Junts, al final de la reunió també ha estat informat el PSC i tant els representants socialistes com republicans han explicat que comunicarien la decisió a la CUP. Cal recordar que Junts ha dit des del primer moment que no entraria a un govern amb els cupaires.

Segons la versió de la direcció nacional de Junts, a la tarda, els responsables del partit a Ripoll han rebut una trucada d'ERC anunciant "que es desdeien de l'acord", que no se sumarien a la proposta i que optarien per fer un govern amb PSC i la CUP, un govern "que no té prou majoria per governar, que pot bloquejar l'Ajuntament i que pot fer que Aliança Catalana acabi tenint l'alcaldia de Ripoll".

Davant d'aquest fet, Junts per Catalunya ha expressat la seva "estupefacció" per la situació creada, ha alertat del "risc" que suposa per a Ripoll una manca d'entesa i ha fet una darrera crida a l'acord per "garantir un govern municipal central, democràtic i favorable a la convivència"..

Cinc dies de negociacions intenses

Aquesta ha sigut una setmana decisiva en les negociacions per intentar vestir un govern alternatiu i evitar que governi l'extrema dreta. Dilluns a la nit saltava la notícia amb un comunicat on ERC, PSC i la Alternativa per Ripoll-CUP anunciaven que havien arribat a un acord de govern, alhora que demanaven a Junts que hi donés suport per poder assolir els 2 regidors que els fan falta per arribar a la majoria de 9 (Junts en té 3).

Junts, però, aquell dia ja arrossegava la polèmica oberta per les piulades de Borràs i la rectificació de l'executiva nacional demanant als postconvergents de Ripoll que donessin suport al pacte progressista. Unes indicacions que no van ser ben rebudes per l'executiva local, interpretades com una ingerència. A última hora, Junts va demanar anul·lar la reunió amb ERC, PSC i la CUP per passar-la a dimarts. Els tres partits, però, van decidir tirar endavant i tancar l'acord atès que la cap de la llista de Junts, Manoli Vega, ja s'havia pronunciat l'endemà de les eleccions per dir que es quedarien a l'oposició i que, en tot cas i si ho veien prou vàlid, donarien suport a un govern alternatiu.

L'endemà dimarts es van exposar en roda de premsa els detalls de l'acord amb els tres caps de llista, que van demanar explícitament a Junts donar-los suport per frenar l'extrema dreta. A la tarda, Junts va emetre un comunicat on ho descartava, alhora que denunciava que els membres de la formació s'havien sentit "menystinguts".

El partit, que ha governat en les últimes legislatures i que va passar de 8 regidors a 3 el 28-M, va canviar el seu posicionament i va anunciar que volien liderar un govern alternatiu per ser la segona força en vots, però, sense la presència de la CUP, amb qui no tindrien converses. Un fet que va descol·locar ERC, PSC i la CUP i que va obligar a explorar nous escenaris i intentar salvar al màxim el document consensuat dilluns. El dijous es van tornar a reunir amb Junts, però la situació encara estava molt enrocada i es van emplaçar a seguir parlant-ne aquest divendres. Un acord que finalment no ha estat possible.

Mentrestant, la força guanyadora d'extrema dreta Aliança Catalana ha declinat obrir negociacions amb cap de les forces malgrat no tenir tampoc la majoria absoluta. Si demà al ple d'investidura no surt una candidatura amb majoria, Sílvia Orriols serà proclamada alcaldessa de forma automàtica.