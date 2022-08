Les tardes del mes d’agost històricament són sinònim de tempestes. Enguany però ha costat força veure aquest fenomen però des de fa uns dies, se n’escapen algunes per punts de la geografia gironina.

Ahir una forta tempesta va descarregar sobre Banyoles i en només mitja hora van caure 45 litres per metre quadrat, segons les dades de MeteoBanyoles. Els seus meteoròlegs, Enric i Gabriel Estargués, titllen de «pluja torrencial» l’episodi d’ahir a la tarda, que també va anar acompanyat de calamarsa i potent tempesta elèctrica amb abundància de llamps.

Aquest fenomen meteorològic també va anar acompanyat de fort vent. Aquest vendaval va deixar una ratxa màxima que va arribar als 50 quilòmetres per hora, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Algunes persones que voltaven per l’estany de Banyoles van poder veure com aquest vent formava onades a l’aigua, un fenomen curiós i que només apareix quan es donen situacions d’aquest tipus.

Aquesta tempesta va tenir lloc cap a un quart de quatre de la tarda i va obligar als Bombers a fer algunes sortides fins a dos quarts de quatre de la tarda. La major part van ser per caigudes d’arbres en carrers i carreteres de la zona, en total van fer cinc sortides per retirar aquests elements de la via. D’altra banda també van realitzar alguna actuació a la població veïna de Porqueres per petites inundacions, però l’aigua era tan poca que no van poder fer posar-hi cap maquinària. El mateix va passar en un aparcament de Banyoles.

D’altra banda, el vent també va provocar el trencament de la finestra d’una casa de la plaça del Teatre. Els Bombers van retirar-ne els vidres perquè podia suposar un perill. En la mateixa franja horària, també van haver d’actuar en una carretera del Pla de l’Estany, a la GIV-5145 perquè havia caigut un arbre a Cornellà del Terri i al Gironès, a Viladasens també van fer el mateix servei a la GIV-6234 però en aquest cas perquè van precipitar-se dos arbres.

A la resta de la província, la pluja va ser més minsa. A Girona una forta tempesta va sorprendre els ciutadans cap a les quatre de la tarda i es van acumular 10,3 litres. D’altres punts de la geografia amb acumulacions de pluja destacades són Das (16,5 litres) o Anglès (16,4 litres).