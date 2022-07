El Servei català de Trànsit i el Departament d'Interior han activat aquest divendres l'operatiu per l'Operació Sortida, que estarà vigent del 29 al 31 de juliol. Està previst que 475.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 2% més que el 2019.

Per minimitzar cues i retencions i, especialment, evitar accidents, s'establiran mesures especials de circulació, ordenació i regulació per tal d'augmentar la capacitat viària. Les mesures especials inclouen carrils addicionals en sentit contrari a l'AP-7 i a la C-32, inversió de prioritats en rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització abalisats amb cons. A més, s'estableixen restriccions a la circulació de vehicles pesants. Avui divendres, es limitarà la velocitat dels vehicles pesants a 80 km/h, i hauran de circular pel carril de la dreta sens efer avançaments entre l'antic peatge de la Roca i el de Martorell. A més, el diumenge, entre les 17 i les 22 h, els camions de més de 7,5 tones tenen restringida la circulació per l'AP-7.

A les carreteres gironines, s'esperen retencions durant tota la tarda a les principals carreteres d'accés a la Costa Brava.

Crida a no relaxar-se

El SCT fa una crida a no relaxar-se al volant durant le mes d'agost i demana màxima atenció i prudència. Recorda que durant la conducció s'han d'evitar les distraccions com el mòbil, respectar els límits de velocitat, no realitzar avançaments imprudents o temeraris i utilitzar els elements de seguretat passiva.