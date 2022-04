Montserrat Farreras i Forns, vídua de l’empresari Manel Nadal i Oller, ha mort avui als 99 anys després d’una llarga i despietada malaltia: l’Alzheimer. La seva situació va ser, de fet, el punt de partida de la darrera novel·la de l’escriptor gironí (i fill seu) Rafel Nadal, a partir d’on volia reivindicar la memòria i la importància de les paraules per a transmetre els records a les noves generacions. Amb motiu de la publicació del volum, Nadal va assegurar que «la mare era una dona que es va avançar a la seva època, va estudiar Història, era de caràcter independent, forta i valenta per tenir dotze fills i seguir treballant. Representa molt la dona de la postguerra, ella des d’una posició benestant, però amb els mateixos valors que tenien les dones de les classes populars de Catalunya en aquell moment».

Nascuda a Girona el 20 de maig de 1923, era filla de l’empresari de fustes Josep Farreras i Maria Teresa Forns. Filla única, recordava en una entrevista publicada el 23 de juliol de l’any 2000 en aquest diari que el seu pare l’havia educat perquè no fos «bleda». «Em va ensenyar a nedar llançant-me a l’aigua», afirmava. La família Farreras, originària de la Garrotxa, es va instal·lar a Girona a finals del segle XIX. La casa pairal situada just davant l’església de Sant Pere de Galligants, Can Cantalosella (Aiguaviva) i la platja de La Fosca (Palamós) van ser els seus escenaris de vida. Llicenciada en Història (amb premi extraordinari de final de carrera), va ser professora durant 30 anys a les Carmelites de Girona.

Fort compromís religiós

Montserrat Farreras va tenir, al llarg de la seva vida, un fort compromís religiós. Des del 1953 va estar vinculada, juntament amb el seu marit, a la prelatura de l’Opus Dei. La conjunció dels cognoms Nadal-Farreras va ser especialment rellevant en el món empresarial, polític, civil i religiós de la ciutat. Mare de dotze fills, entre ells l’exalcalde de Girona Joaquim Nadal, l’exrector de la Universitat de Girona, Josep Maria Nadal, o l’exdirector d’El Periódico de Catalunya i escriptor, Rafel Nadal. «Tinc els fills treballadors perquè ens han vist sempre treballar», assegurava en la mateixa entrevista.

La cerimònia de comiat se aquest dimarts 19 d'abril, a dos quarts de cinc de la tarda, a la basílica de Sant Feliu de Girona.