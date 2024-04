Condemnat per estafar 87.000 euros a una empresa mèdica de Girona

L’Audiència de Girona ha condemnat un home que va perpetrar una estafa informàtica a una empresa mèdica de Girona, quedant-se 87.000 euros fent una transferència fraudulenta.

Tal com va reconèixer ahir l’acusat davant el tribunal de la secció tercera, el 2 de juny de 2020 va efectuar una «operació informàtica fraudulenta» des del compte corrent de la mercantil perjudicada a un compte d’una altra empresa de la qual ostenta la titularitat exclusiva. La mercantil afectada no va autoritzar la transferència, i l’operació «no obeïa a cap negoci jurídic», segons va admetre el processat, sinó que l’objectiu era obtenir un benefici econòmic il·lícit. La fiscalia subratlla que podria haver-se valgut de l’ajuda d’un tercer que no hauria estat localitzat per perpetrar l’estafa. L’entitat bancària on l’empresa afectada tenia el compte va reintegrar la totalitat dels diners, i per tant és el banc qui s’ha personat a la causa com a acusació particular, reclamant que l’acusat retorni la quantitat sostreta.

Les parts van arribar a un acord per evitar el judici, rebaixant la pena de sis anys de presó inicialment demanada per l’acusació particular. La pena imposada és de dos anys de presó, i també haurà de pagar els diners defraudats a l’entitat, a més de les costes del judici. La secció tercera ha acordat suspendre la pena de presó, però s’haurà d’efectuar un pla de pagaments que si no compleix revocaria aquesta suspensió. El tribunal va advertir al processat que ha de comunicar qualsevol canvi en la seva situació econòmica, perquè el pla de pagaments no és «fix» i depèn de la capacitat que tingui a cada moment. La sentència és ferma perquè les parts han renunciat a interposar recurs.

Estafes informàtiques, a l’alça Les estafes informàtiques estan més actives que mai, i de fet les últimes dades del Ministeri de l’Interior demostren que a la província gironina l’any 2023 es van perpetrar més estafes d’aquest tipus que robatoris. En un any han augmentat un 20% superant les 8.500 denúncies, i a mesura que han anat guanyant terreny també s’han perfeccionat els enganys. El tipus de cibercrim més habitual són les estafes informàtiques bancàries, que solen constar de falsos avisos de segrest del compte o de sol·licituds de dades privades per part de delinqüents que es fan passar per l’entitat.

