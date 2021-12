L’exconsellera Irene Rigau manté un diàleg emotiu amb l’escriptor Rafel Nadal mentre analitzen Quan s’esborren les paraules, el tercer llibre d’una trilogia de l’autor gironí, que va començar fa deu anys amb Quan érem feliços i que va continuar dos anys després amb Quan en dèiem xampany. Rafel Nadal ha presentat el seu llibre a Figueres, a la Sala Erato, convidat per la llibreria La Bookman.

Irene Rigau explica que entre les pàgines dels dos primers llibres va trobar uns relats «carregats de memòria», però que, en aquest darrer, la seva percepció com a lectora ha estat «de neguit, de patiment, d’emotivitat i d’esperança». Rafel Nadal reconeix aquests sentiments i confessa que la trilogia no la tenia prevista quan va escriure Quan érem feliços. El seu darrer llibre conté molts records familiars que ha volgut convertir en herència per als seus nets.