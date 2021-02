Tres empreses es reparteixen el servei milionari de neteja d'edificis municipals de Girona

El contracte milionari per netejar els edificis i equipaments municipals de Girona se'l repartiran tres empreses. En total són cinc lots que sumen uns 9,2 milions per dos anys de servei i que es podrien prorrogar dos anys més. Les adjudicatàries són de la província de Barcelona: La Bruixa Neteges Generals i Manteniment SL, Multianau SL i Multiserveis Ndavant SL.

La licitació s'ha resolt ràpidament després d'estar encallada diversos mesos per un recurs interposat per l'empresa Eulen, actual adjudicatària. Eulen va quedar exclosa del concurs ja que la mesa de contractació considerava que no exposava bé la càrrega horària dels treballadors. L'empresa va presentar una queixa al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que recentment va donar la raó a l'Ajuntament de Girona en la seva decisió d'apartar l'empresa.

Aquesta decisió del tribunal català incloïa també el vistiplau perquè la mesa de contractació desencallés el procés de selecció que ha acabat amb l'adjudicació a les tres empreses esmentades per als cinc lots. L'apartat més sucós és la neteja dels centres públics d'ensenyament, per valor de 4.995.983 euros per dos anys, serà per la Bruixa Neteges General i Manteniment SL. Els edificis amb un ús mixt, amb un servei de neteja per 421.487 euros, seran per Multiserveis Ndavant SL. Els altres tres lots, amb una suma important, són per a l'empresa Multianau SL: la neteja de l'edifici consistorial, amb 1.622.546 euros i que inclou també l'escola municipal de Música, el Museu del Cinema, la Casa Masó i la Sopa; les instal·lacions esportives, amb 1.193.415 euros; i la neteja dels equipaments socials té un cost de 980.918 euros.

En alguns dels lots a més d'Eulen, la mesa de contractació també havia descartat per ofertes amb manca de justificació horària de La Bruixa Neteges, Sacyr Facilities i Multiserveis Ndavant.

Centres especials de treballs

També s'han resolt els tres lots de neteja d'edificis municipals als quals només podien optar els centres especials de treball. En un dels casos, l'única ofertant, la Fundació Mas Xirgu, va quedar exclosa per no justificar les càrregues horàries. En concret, el lot de mercats i centres d'acollida, per 724,414 euros. L'apartat d'edificis de l'àrea de medi ambient, amb un servei per 64.036 euros sí que s'ha adjudicat a la fundació Mas Xirgu i el lot dels lavabos públics, per 351.949 euros a la unió temporal d'empreses de la Fundació Mas Xirgu i la Fundació Pivada Drissa.