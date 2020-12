El PSC alerta que s'acaba el pla de mobilitat amb moltes accions pendents

El grup municipal socialista de Girona qualifica de «dolenta» la mobilitat de la ciutat, i creuen necessàries un seguit de mesures per millorar-la. Proposen «prioritzar el transport públic, desestancar la Girocleta, complir el compromís de 2011 de crear aparcaments dissuasius, engrandir el centre com a espai únicament per a vianants i repensar la xarxa de carrils bici». El regidor del PSC Joan Antoni Balbín avisa que «a finals del mes vinent el Pla de Mobilitat actual s'haurà acabat. I ho farà no només amb moltes de les actuacions pendents, sinó també sense tenir el nou pla preparat per quan tocava». En un comunicat, la formació preveu que el nou pla es posarà en marxa l'any 2023 i lamenta «aquesta nova tardança».

«Hem d'abordar temes tan importants com la reformulació i la freqüència d'algunes línies de bus», defensa Balbín, que hi afegeix «la creació de nova xarxa de carrils bici a la ciutat en detriment del cotxe i la implementació urgent de diversos pàrquings dissuasius al perímetre de la ciutat».

El projecte del PSC vol que el centre sigui «únicament per a vianants», connectant-lo amb transport públic o bé amb la Girocleta. «I tot això sense repetir el nyap del carrer de la Creu, que dia rere dia porta més problemes i molèsties als veïns i als conductors», diu.



«Desestancar» la Girocleta

Respecte de la Girocleta, el regidor Jordi Calvet destaca l'aposta «decidida» de grans ciutats europees per la mobilitat en bicicleta en el seu nucli urbà, i que tenien com a «prioritat» connectar els centres amb els joves, els «principals usuaris d'aquest mitjà de transport». «A Girona, incomprensiblement no tenim parada de Girocleta ni al Campus de Montilivi, ni al Campus del Barri Vell, ni al Parc Científic i Tecnològic, on hi ha evidents problemes d'aparcament. La Universitat i el col·lectiu estudiantil són els primers que ho reclamen de manera persistent», afirma Calvet.