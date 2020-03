Cinc morts més per coronavirus a les comarques gironines eleven la xifra de defuncions a 37

El Laboratori ICS Girona, on s'han començat a processar les mostres per detectar coronavirus.

El Laboratori ICS Girona, on s'han començat a processar les mostres per detectar coronavirus. ACN

Cinc persones més han mort per coronavirus a les comarques gironines i el total de defuncions per la pandèmia s'eleva ja a 37. Segons informa Salut, continua augmentant el nombre de persones contagiades. Aquest dimecres, s'han confirmat 171 casos nou de covid-19, que situen el total en 877. D'aquests, 61 estan en estat greu (són dotze més que dimarts). A més, també continuen incrementant els contagis entre el personal sanitari. Segons les dades d'aquest dimecres, hi ha 319 sanitaris afectats, 96 més dels que hi havia dimarts.

Dues de les defuncions han estat de pacients de l'hospital de Blanes (Selva), les primeres morts per coronavirus aquí. Un d'ells era veí del municipi i tots dos pacients tenien patologies prèvies.

Pel que fa a l'hospital comarcal d'Olot, hi ha 17 els pacients ingressats amb coronavirus i 27 professionals sanitaris que han donat positiu i que estan seguint el protocol des de casa. Dos pacients que estaven en estat crític s'han traslladat a la UCI de l'hospital Trueta de Girona. D'altra banda, s'està estudiant la possibilitat d'incloure dos establiments de la comarca per alleugerir la càrrega assistencial dels centres hospitalaris i oferir allotjament a pacients que no poden fer l'aïllament a casa.