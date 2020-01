La Plataforma per la Dignitat avisa de la «situació dràmatica» pels talls de llum

La Plataforma per la Dignitat de font de la Pólvora ha fet un nou crit d'alerta: «La situació és dramàtica» i van indicar que va deixar clar que «ha empitjorat des de l'aprovació de la moció sobre els talls de llum» del ple del 9 de desembre. En un comunicat arran de la reunió del dimecres amb la regidora de Drets socials de Girona, Núria Pi, lamenten haver passat un «nou nadal a les fosques» per culpa de talls de llum diaris «arribant a patir episodis de manca de subministrament elèctric de fins a 48 hores en alguns carrers del nostre barri».

La plataforma valora positivament la reunió amb la representant municipal però deixa clar que hi ha retards en la sectorització de la xarxa elèctrica per uns treballs que havien de durar deu dies i porten quasi un mes. Exposen que el 31 de desembre en una comunitat de veïns hi va haver un incendi que «afortunadament no va comportar danys personals». La plataforma manté que es «reserva la possibilitat de recuperar la demanda a Endesa per a la instal·lació de generadors» al barri «perquè l'ús de generadors particulars és habitual tot i representar un perill, pels incendis» ja que no veuen «actuacions que ens garanteixin el subministrament elèctric a curt termini».

En el comunuicat demanen més transparència a l'Ajuntament i que posen per davant «les garanties que les actuacions es desenvolupin amb èxit, encara que això suposi destinar-hi més temps que el calendaritzat inicialment», ja que prioritzen «l'oportunitat per fer-ho bé». En la trobada, van aprofitar per exposar el seu malestar per la campanya promocional de Nadal de l'Ajuntament amb el «desafortunat títol de #ViuLaLlum».