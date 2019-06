La Diputació subvenciona amb 350.000 euros 33 ajuntaments per nevades i glaçades

La Diputació de Girona subvencionarà aquest any 33 ajuntaments de la demarcació amb un total de 350.000 euros per a actuacions per nevades i glaçades. La majoria d'aquests ajuts serà per a municipis del Ripollès (14), seguits dels de la Cerdanya (11), la Garrotxa (5), l'Alt Empordà (1), el Gironès (1) i Osona (1). El municipi de La Vajol és l'únic de la comarca de l'Alt Empordpa que rebrà un ajut de 1.196, 96 euros.Amb 225.844,68 euros, la Cerdanya és la comarca que rebrà un percentatge més alt de les subvencions (64,55 %). Tot darrere hi ha els 106.556,45 euros del Ripollès (30,45 %) i, a molta distància, la resta de comarques. Tres municipis de la Cerdanya —Puigcerdà (76.872,83 euros), Alp (48.630,26 euros) i Meranges (34.064,34 euros)— percebran els imports més elevats. Dels 350.000 euros globals, 200.000 serviran per finançar despeses de béns corrents i serveis (per exemple, la neteja de neu o l'adquisició de sal i combustible) i els 150.000 restants seran per a inversions (com ara l'adquisició de maquinària).

En l'edició passada, la Diputació de Girona va atorgar un total de 505.000 euros a 67 ajuntaments de les comarques gironines per a actuacions derivades de les nevades i glaçades, dels quals 155.000 euros van ser per a inversions i 350.000 euros per a despeses corrents. Aquest any, la partida que s'hi ha destinat ha estat inferior perquè els greuges provocats per aquestes inclemències meteorològiques han estat menys greus.