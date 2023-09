La Tercera RFEF aixeca el teló aquest diumenge 10 de setembre amb la presència de quatre equips gironins: l’Olot, que prové d’una categoria superior; el Peralada i el Girona B, que ja hi eren, i l’Escala, nouvingut procedent de Primera Catalana. La cinquena categoria del futbol estatal donarà el tret de sortida amb un derbi gironí, l’Olot-Peralada (17 h). El Girona B s’estrenarà al camp del Tona (11.45 h) i l’Escala al del Reus Reddis (18 h).

Dels quatre equips, olotins i escalencs són els que han remogut més les plantilles. El conjunt entrenat per Pedro Dólera, que arriba procedent del Prat, ha incorporat un total de 14 peces. Entre els noms propis destaquen quatre retorns: el migcampista creatiu Pedro Del Campo, que prové del Gimnàstic de Tarragona (Primera RFEF), el defensa Roger Barnils (Badalona Futur) i els davanters Marc Mas (Ibiza) i Moha Chabboura (Atlètic Saguntino). També sobresurten noms com els del veterà central Bruno Perone i el migcampista Uri González, que venen avalats pel tècnic. L’objectiu de l’Olot és clar: recuperar la Segona RFEF.

Qui no vol patir per mantenir una categoria que li ha costat 111 anys aconseguir és l’Escala. Els nois dirigits per Arnau Sala s’hi presenten com a vigents campions de Primera Catalana. Al Nou Miramar hi han aterrat fins a 16 fitxatges. Lidera la llista de reforços l’extrem Jordi Xumetra, que complirà 38 anys el mes que ve. La bala de l’Estartit prové de l’Olot i va arribar a jugar a Primera Divisió amb el Llevant i a Segona A amb el Saragossa, Elx i Girona. Els escalencs també han incorporat el jove talent Pablo Calvete (Girona juvenil), Xavi Aparicio (Sant Andreu) i tres peces del Figueres: Josu, Pime i Rami.

El Peralada d’Àlex Marsal té el porter Jona Morilla (Burgos Promesas) com a reforç més destacat i el segueixen joves, com el fins fa poc migcampista juvenil Iker Vázquez, cedit pel Girona. El darrer en incorporar-se ha estat Pol Cuatrecases (Sants), que ocuparà el lloc d'Adrià Méndez, greument lesional del genoll.

El Girona B de Sergi Mora ha recuperat el davanter Sergi Solans (Peralada) i ha fitxat Ot Serrano (Olot) i, com a filial, ha incorporat un grapat de novells com Gerard González (Barça juvenil), Leo Dos Reis (Monza) o l’ucraïnès Dmytro Melnichenko.