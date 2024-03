Dins del cicle de conferències que organitza mensualment el Centre d’Estudis del Baix Fluvià (CEBF), de Torroella, el darrer dissabte de febrer, hi va passar el barceloní David Villa Pascual. Es va graduar com a enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 2006 i com a enginyer aeroespacial per l’escola ISAE-Supaero de Tolosa de Llenguadoc (2008). Igualment, Villa també compta amb un màster en investigació astrofísica i en ciències de l’espai, per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc (França). La seva carrera professional s’ha concentrat, fins ara, en el sector de l’observació de la Terra, on ha participat en la preparació i les operacions de diverses missions espacials: algunes que prenen imatges, com les que hi ha a Google Maps, però, també, missions científiques de meteorologia, oceanografia, agricultura, etc. Actualment, Villa treballa a Airbus Defence&Space com a gestor de programes de formació en aquest àmbit.

La conferència que va oferir Villa, davant de més de mig centenar d'assistents, estava «pensada per endinsar-se en el nostre univers a través de nocions quotidianes d'astronomia que la majoria de gent coneix. Intenta donar valor –afegia– a la saviesa tradicional i ser el punt d'entrada per presentar conceptes més exòtics del cosmos». En la seva conferència –titulada De l'Empordà a les estrelles–, que va durar uns tres quarts d'hora –més el període de preguntes del públic assistent–, David Villa es va centrar a detallar quatre conceptes bàsics, com són el carro, les 7 germanes, l'Estel de l'Alba i les Llàgrimes de Sant Llorenç. La meteorologia adversa d'aquell vespre –va ser un dia de pluja arreu del territori– i la presència de lluna plena al cel van dificultar que els assistents a la vetllada poguessin sortir a l'exterior i continuar l'observació com hauria estat el desig del conferenciant i de tothom. La seva passió per l'astronomia i el món de l'espai van atrapar David Villa, «de molt petit, quan tenia ganes de conèixer tot aquest material», confessava durant la seva estada a Torroella, on va anar atret per uns amics comuns. Quan va posar-se a estudiar, a la UPC i a Tolosa de Llenguadoc, Villa va trobar un projecte estel·lar que no havia vist en aquell moment. «A Europa, hem estat capaços de desenvolupar projectes que, en altres continents, han portat a terme amb més mitjans», subratlla Villa, mentre apunta que intenta que «el meu futur sigui molt present». No es concentra, però, en missions determinades, segons explica. «La meva família és molt extensa, però no té molts estudis superiors i no hi va haver ningú que m'empenyés a fer aquest camí», sosté qui fa gairebé divuit anys que està en aquest àmbit i diu que ha après «un munt de coses» per a poder desenvolupar. Continuant la tasca A Torroella de Fluvià hi ha la seu d'aquest centre cultural, de més de cinquanta anys d'història i en procés de renovació. El fundaren, en el seu temps, un grup de pagesos, menestrals i professionals de la contrada d'aquest i d'altres pobles de la rodalia, que eren autèntics prohoms de la cultura de base. Es tracta d'una entitat exemplar que desenvolupa diverses i valuoses activitats de caràcter multidisciplinari. Per aquesta entitat, hi han passat notables personalitats, com ara Josep Pla, Frederic Marès, Maria Àngels Anglada, Miquel Porter, Lluís Folch i Camarassa, Joaquim Nadal, Tomàs Mallol, Ernest Lluch i Jordi Sargatal entre molts altres. La tasca cultural del Centre d'Estudis del Baix Fluvià ha fomentat de manera incansable els valors del territori, la conservació i la valoració del seu patrimoni, el foment de la cultura catalana i l'enfortiment de la llengua catalana, amb un entusiasme que ha superat, sempre, la manca de mitjans. També ha fomentat activament la identificació i la preservació dels vestigis històrics i arqueològics de la contrada, i la conservació de l'entorn de la vila en general. Cada any, per la festa de Sant Jordi, aquest centre dona suport al dia mundial del llibre infantil amb activitats adreçades al foment de la lectura per als més menuts.