La prestigiosa editora sobre viatges Lonely Planet acaba de publicar el llibre Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches, on recull les 100 platges més increïbles del món. Al llistat apareixen sorrals d'indrets tan idíl·lics com la Polinèsia, les Seychelles, les Maldives, Bali, Sri Lanka, Grècia, Itàlia, el Carib, el Brasil o Hawaii. I, d'entre aquestes 100 platges, hi ha una cala de la Costa Brava. Però no és de l'Alt Empordà, malauradament... Tot i que la tenim ben a prop. I és que es tracta de Cala Estreta, situada dins del terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.

Cala Estreta és un dels màxims exponents de la Costa Brava, ja que barreja en perfecta harmonia les roques, els penya-segats, els pins i l’aigua del mar Mediterrani. Ara, gràcies a la referència de Lonely Planet, aquest petit racó del Baix Empordà guanya encara més notorietat. El llibre, publicat aquest mes de febrer, fa una selecció —no pas un rànquing— de les 100 platges més extraordinàries del món i les raons per les quals cadascuna és tan única i especial. L'acurada edició de Lonely Planet ofereix fotografies aèries i terrestres, així com informació essencial de cada espai. En total, hi apareixen platges de 53 països d'arreu del planeta. Quatre platges espanyoles més A banda de Cala Estreta, a la llista hi apareixen quatre platges més del territori espanyol. La platja de Torimbia, a Llanes (Astúries).

La platja Illetes, a Formentera (Illes Balears).

La platja de Famara, a Lanzarote (Illes Canàries).

La platja de Punta Paloma, a Tarifa (Cadis). On s'ubica Cala Estreta L’accés a Cala Estreta tan sols es pot fer per una pista forestal —tancada durant els mesos estivals— o pel camí de ronda. És una zona rocosa, repleta de pins i d’aspecte verge. Precisament el camí de ronda, utilitzat en l’antiguitat pels mariners i contrabandistes, porta a altres petites cales que combinen la sorra de gra mitjà amb còdols i una aigua transparent ideal per observar el fons marí. En algunes d’aquestes cales és habitual la pràctica nudista. Des de les nombroses talaies que es troben pel sender que serpenteja el litoral, es pot observar el conjunt de roques que formen les Illes Formigues. Una de les badies més belles del món Tot i que per la prestigiosa Lonely Planet a l'Alt Empordà no tenim una de les 100 millors platges del món, del que si gaudim és d'una de les badies més belles del món: la de Roses. Un títol que ostenta des del 2011 i que compta amb l'aval de la Unesco i que només tenen una trentena de badies. Situada entre el Cap de Creus i el Massís del Montgrí, la badia de Roses és un dels referents geogràfics més destacats de la Mediterrània occidental. Està localitzada entre les viles de Roses i l’Escala, i inclou els municipis de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries. Aquest espai privilegiat és l’epicentre turístic de la Costa Brava nord i està emmarcat per tres parcs naturals com són el de cap de Creus, ubicat a la punta més oriental de la península Ibèrica; el dels Aiguamolls de l’Empordà, la zona humida de transició entre la Camarga i el Delta de l’Ebre; i el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. També rep els aires entramuntanats dels últims contraforts de la serralada de l’Albera, protegida com a paratge natural. Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ