La rosinca Laura Viarnés és emprenedora, coach i formadora d’alt impacte. Dijous passat va presentar a Figueres Potencia tu capacidad. Escrit el 2023, és el primer llibre de la trilogia Poténciate, una recopilació dels conceptes més poderosos sobre capacitat, aprenentatge significatiu, eficiència i productivitat i desenvolupament personal. A través de les seves pàgines, vol guiar els lectors cap a la transformació de les seves vides. L’obra ofereix una immersió en els conceptes més poderosos d’autors com David R. Hawkins, Barbara Oacklay, Charles Duhigg i Jim Kwik. És un mini llibre de 45 pàgines fàcils de llegir, escrit després d’haver superat moments d’adversitat.

Amb un profund bagatge personal, Viarnés, de 26 anys, revela la seva pròpia lluita contra un trastorn agorafòbic que la va mantenir confinada durant dos anys: «Vaig necessitar set anys per sortir del pou» recorda. Aquesta experiència va ser el catalitzador que la va portar al món del desenvolupament personal. «En l’àmbit estudiantil i laboralment, he tingut un camí d’alts i baixos emocionals, ja que vaig haver de deixar els estudis per temes de salut. He enfrontat situacions que requerien eines específiques, m’he convertit en una aprenenta veloç».

La superació d’aquestes situacions, relata, ha desenvolupat en ella unes altes capacitats per a superar situacions complexes, una excel·lent resolució de problemes i bona tolerància a la pressió i a l’estrès. «Treballo en mi i en els meus projectes de manera constant i confio en les meves capacitats perquè m’han donat resultats anteriorment».

Ara, amb el seu llibre, ofereix eines pràctiques a altres persones per desbloquejar la ment i potenciar el creixement personal a partir del seu propi aprenentatge. Potencia tu capacidad no és només un llibre, sinó una guia pràctica basada en experiències reals. «Parlo de l’autodeterminació, de ser capaç de prendre decisions per al teu propi benefici. Jo em dedico sobretot a expressar els resultats que jo he obtingut aplicant certes tècniques o coneixements. A la gent que em ve, no li explico què pots aconseguir i com, sinó el que jo he aconseguit, per si li serveix».

El segon llibre de la trilogia que ja està escrivint fa referència a l’aprenentatge, i un tercer abordarà el tema de la productivitat. «Vull oferir una pinzellada de tots els conceptes més importants que has de saber per arribar a l’excel·lència laboral i estudiantil a través del creixement personal». L’obra s’adreça a un públic ampli, des d’advocats, opositors, estudiants a gent buscadora: gent que està immersa en el desenvolupament personal i que buscar un nivell de consciència més elevat. «Qualsevol personal que necessiti un extraesforç per arribar o aconseguir un objectiu és el meu públic objectiu».

A través del llibre, Viarnés convida els lectors a explorar les seves capacitats innates, recordant-los que «la vida és un mirall que reflecteix les seves necessitats d’aprenentatge». Segons la coach, «la vida és un camí en què tot es va ficant davant teu a mesura que necessites aprendre. D’aquesta manera t’adones d’allò que et fa falta». En el seu cas personal, el trastorn de l’agorafòbia, «em va ajudar a saber que m’estava frenant per mantenir-me en un estat que no em permetia evolucionar i d’això treus un aprenentatge independentment del resultat». Viarnés va haver de treballar molts anys fins a veure que «la creença que jo tenia sobre l’agorafòbia era més perjudicial que l’agorafòbia en si, amb un canvi de mentalitat i de perspectiva és quan la millora va arribar».

Aquest camí forma part del treball més gran que tenim com a persona, ja que «la veritat és com el sol, que hi hagi núvols a davant no vol dir que el sol no estigui brillant». Igualment, «si nosaltres apliquem falsedat, la veritat no desapareix, jo li dic a la gent que és buscadora, la gent que vol elevar la seva consciència, que és més fàcil començar a retirar allò que és fals que anar a buscar allò que és veritat i quan dic fals em refereixo a pensaments absoluts».

Univers en equilibri

Segons l’autora, «cada vegada hi ha més persones que confien en aquestes tècniques i les sol·liciten per transformar les seves vides». Després d’anys d’aprenentatge i lectura activa, «arriba un moment en què t’adones que totes les doctrines, i religions, en general, et diuen fonamentalment el mateix. Si apliques les lleis naturals que regeixen el món, inevitablement experimentaràs la sensació que tot està bé. Es tracta de viure sense intentar canviar la situació, amb la convicció que tot està bé, que l’univers s’obre a tu i que tot seguirà en un equilibri perfecte».

Viarnés continua explicant que cal partir del principi que les coses són com han de ser en el moment oportú per permetre el creixement i evolucionar cap a ser una persona més completa. «Realment ets capaç de fer el que vulguis, si t’adones de les teves capacitats innates, ja que, al cap i a la fi, no estem simplement vius. Anem a dormir i deixem el cos a mercè de la vida; cada matí ens aixequem, i hi ha alguna cosa que ens manté en vida», conclou.