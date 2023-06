SX3, el nou Club Super3 que va engegar motors el 10 d’octubre passat, renova i cerca nous horitzons amb nous formats per al canal infantil i juvenil de la Televisió pública de Catalunya, combinant els formats televisius amb l’ús de diferents plataformes digitals. Un exemple de tot això és el programa Kóreo de l’X3, un talent show dedicat exclusivament al K-pop, un gènere musical que està arrasant entre els joves. Aquest concurs, que va començar el 19 de maig passat, el presenten els influencers Alexity, Víctor Marko i Gemma Pérez, de Roses, i el concursant de la primera edició d’Eufòria Chung Man.

Fa unes setmanes va començar Kóreo i n’és una de les presentadores. Com està vivint aquesta experiència?

Genial! Teníem una mica de por al principi per si a la gent li agradaria o no, perquè és el primer programa de k-pop que es fa a Catalunya, i no només això, sinó que és el primer talent show d’aquest gènere fora de Corea del Sud. Tot i que és obvi que hi ha molts joves que els agrada, sempre hi ha la por que no acabi agradant. La veritat és que diria que ara mateix és el número 1 dels programes de l’X3. Molt contenta!

«Les bandes de k-pop tenen molta coreografia i es té molt en compte l’estètica»

Exactament què és Kóreo?

És un talent show de ball de k-pop, que és pop coreà. A diferència d’un grup d’aquí que canten i prou, les bandes d’aquest gènere tenen molta coreografia i es té molt en compte l’estètica. I aquest concurs puntua just això: el ball, l’estètica dels concursants, l’actitud i la interpretació. En aquest programa, hi concursen quatre grups de l’escena del ball urbà català, que són Ahyon Unit, Dalla Crew, Est Crew i Haelium Nation, i han de lluitar per ser els millors.

I es proposen un parell de reptes, un a plató i un al carrer, cada setmana a aquests grups de ball, no?

Exacte. Són reptes curiosos com ballar amb un influencer, intercanviar-se membres dels grups entre ells... Aquesta varietat de desafiaments fa que sigui més divertit, perquè d’aquesta manera no es fa repetitiu, així no és que cada setmana només ballin.

Com es van escollir els quatre grups?

Són quatre grups de ball que ja tenen força presència a Barcelona. Solen gravar vídeos a la zona del Portal de l’Àngel i són grups famosos, que tenen el seu canal de YouTube, que tenen els seus grups de fans...

Abans comentava que és el primer programa així que es fa al nostre país. Hi ha tants i tants fans de k-pop a casa nostra?

Jo crec que sí i ara encara més. Pensa que jo vaig conèixer el k-pop cap a l’any 2009. En aquell moment, al meu institut, era jo i alguna persona més, comptada amb els dits d’una mà, que ens agradés aquest món, lligat amb el de l’anime. Però ara mateix el pop coreà agrada a molta gent perquè ja s’ha comercialitzat molt, podem sentir el grup BTS a la ràdio com qualsevol altra banda... i això fa uns anys era impensable. Ara el món asiàtic agrada molt a la gent, igual que també han pujat els animes. Sí que el Super3 abans feien Doraemon o Bola de Drac, però ara emeten moltes més sèries així.

Parlant del Super3, entra al món de l’SX3.

Em sembla increïble formar part de la programació del Club Super 3. És clar, és que és el que jo mirava quan era petita i ara engego la televisió a veure què fan i surto jo.

Salta de fer vídeos a les xarxes a posar-se davant de les càmeres de televisió al plató.

Al principi em feia mal el cap i tot dels nervis que passava. A casa meva, fent els meus vídeos, puc repetir les vegades que em doni la gana, però allà t’has de centrar més i fer-ho bé. A més, tenim públic al plató.

«La veritat és que a mi m’agrada molt parlar, però mai m’havia plantejat presentar un programa»

S’havia plantejat abans fer de presentadora de televisió?

La veritat és que a mi m’agrada molt parlar, però mai m’havia plantejat presentar un programa. Jo ja havia fet coses amb aquesta productora, Young Soul Studios, els vaig agradar i em va trucar per fer de presentadora.