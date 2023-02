Educar els fills i filles en el veganisme és un dels debats de les últimes setmanes a causa de la monumental empipada d'una mare que es va negar a disfressar a la seva filla de pescadora per al Carnestoltes del col·legi perquè "va en contra dels seus principis". La dona té molts vídeos en el seu canal de TikTok parlant del tema i explica els obstacles als quals s'enfronta a l'hora d'educar a la seva filla en el veganisme. L'últim: l'episodi amb un sandvitx de paté en un aniversari al qual van convidar a la seva filla.

“A la meva filla amb set anys la van convidar a un aniversari i la mare de la companya tenia una bandeja preparada per a ella amb sandvitxos vegetals i amb menjar vegà… però per error, es va confondre i havia ficat un sandvitx de paté, d'aquests de la tapa negra, que això és fastigós fins per a mi que no l'he menjat ni de petita”, comença dient la dona indignada. “Imagineu-vos la reacció d'una nena que mai ha consumit carn… va començar a vomitar, un fàstic horrible li va donar a la pobra, va començar a plorar, no va arribar a empassar-se'l i s'ha quedat traumatitzada, m'ho recorda sempre”, assegura visiblement afectada. Tot i que la nena se'l va menjar per error, assegura que va ser una experiència terrible.

Hoy en "Dramas veganos": el sandwich de paté. pic.twitter.com/CCucVpqZDR — Yasujiro Oficial (@YasujiroOficial) 13 de febrero de 2023

Davant l'allau de comentaris negatius que va tenir a partir del vídeo de la disfressa que es va fer viral, la dona ha restringit el seu compte de TikTok només per a amics, però no ha cessat de compartir contingut sobre veganisme.