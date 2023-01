De pare brasiler i de mare catalana, Isaac Brandao va néixer a Sao Paulo fa 29 anys (1/5/1993) i des d’en fa quasi dos està establert a Vila-sacra. És entrenador personal i està especialitzat en cal·listènia (entrenar amb el propi pes corporal), principalment, i en córrer. Des de fa pocs anys ho ha integrat, «per ètica», amb el veganisme. «Pots estar fort i sa sent vegà al 100% i evitant la ingesta de proteïnes animals», afirma Brandao, que al Brasil va estudiar l’equivalent a Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Té un projecte d’assessorament d’entrenaments online i els vídeos que difon per Instagram (isaac.entrenadorvegano) s’han viralitzat en pocs mesos: actualment té 154.000 seguidors. En aquesta xarxa social, a més de difondre exercicis, trenca mites: «Es diu que no pots guanyar massa muscular fent cal·listènia i sense prendre proteïnes animals. No és cert». El tècnic afegeix que «es pot estar en forma sense anar al gimnàs. No faig crossfit ni aixeco peses, com a molt, en els meus entrenaments utilitzo una armilla amb pes extra. Pots tenir bons resultats i progressar entrenant a casa, al parc de cal·listènia o penjant anelles i cintes TRX en un arbre».

Brandao, que va fer judo durant quinze anys, entrena amb el seu propi cos corporal. Les flexions i les sentadillas també es consideren cal·listènia i, paral·lelament, hi ha els trucs. Visualment, són exercicis espectaculars, com la bandera humana -a la foto d’aquest article, Brandao en acció, capaç de sostenir-se vint segons- o fent el pi.

Recomana, com a parc de cal·listènia per entrenar, el del Parc de les Aigües de Figueres: «Aquest, està força bé». També destaca, de la comarca, els que hi ha a Vilafant -zona esportiva-, l’Armentera, Empuriabrava i Roses.

Llenties, cigrons, quinoa, xia...

Brandao és vegà des de fa sis anys influenciat per un company de la universitat. «Estic en contra de l’explotació animal. No només ho poso en pràctica amb el menjar, també en la roba, ja que no compro peces de cuir ni de llana». Fomenta el «veganisme sa i intento evitar els processats, perquè pots ser vegà bevent cola i menjant patates fregides». Els seus aliments principals són: llenties, cigrons, fesols, arròs, quinoa, tofu, civada, llavors de lli i de xia, nous, altres fruits secs o llet de soja. «Com més vegetals integrals es prenguin, millor per la salut» , afirma. L’únic suplement que pren és vitamina B12, «que no es troba en fonts vegetals i és important per tothom, sigui vegà o no».

Brandao deixa clar que «no faig plans nutricionals perquè no soc nutricionista ni dietista, només assessoro i informo i calculo les necessitats proteiques. Als posts, sempre cito les fonts»

Classes a Vila-sacra i Cabanes

Isaac és germà de Laura Brandao, futbolista de la Unió Esportiva Figueres. A més d’entrenaments online en fa de presencials a Vila-sacra mateix i a Cabanes. Però el que l’ha popularitzat són dels vídeos a Instagram, on penja quatre continguts setmanals. Fa tres mesos tenia 2.000 seguidors, va fer «el boom» amb una publicació amb 4 milions de visualitzacions i ara ja supera els 154.000.