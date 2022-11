La tonyina Trini ha tornat un any més abans de Nadal al port de l'Escala. Des del 2015 que arriba per aquestes dates i converteix el port en un anar i venir de visitants que s'apropen per veure-la o donar-li peix. Només el 2019 va deixar de venir.

Vídeo: 'La Trini', la tonyina estrella del port de l'Escala Els pescadors que van alimentar-la el primer any que va arribar van posar-li Trini perquè és el nom de la secretaria de la Confraria de Pescadors. L'animal presenta unes marques que van servir perquè els anys següents sabessin que era el mateix exemplar. La peculiar història de la tonyina que sempre torna al mateix lloc i que es deixa veure i alimentar atreu cada any nombrosos curiosos. Des de l'Ajuntament, han fet difusió a través de les xarxes de la seva arribada.