Les aigües són lluny de calmar-se entre Gerard Pique i Shakira. Mentre el futbolista segueix amb la seva vida i diumenge va ser vist amb la seva amiga especial a Estocolm, la cantant pateix una altra pedra a la sabata: té un assetjador que deambula per la seva casa d’Esplugues de Llobregat i li escriu missatges als murs de l’edifici. L’artista té un equip de seguretat privada i la policia també vigila la zona per evitar incidents, però l’assumpte no és fútil. Al contrari: podria ser el detonant definitiu per anar-se’n de Barcelona.