Rosa Olucha, dona de Santi Millán, s’ha pronunciat sobre la filtració del vídeo sexual de l’actor. Si aquest matí era el mateix presentador de ‘Got talent’ que afirmava que «s’ha produït un delicte», i ha donat a entendre que podria posar aquest assumpte en mans de la justícia, aquesta tarda ha sigut la seva parella que ha parlat sobre els fets a través d’un comunicat al seu compte d’Instagram.

«Bé. Jo estic bé. Hauríeu de preguntar-vos com està ell», comença dient en els seus ‘stories’, i recorda que és ell «que ha patit un atac a la seva intimitat». En aquest sentit, Olucha assegura que «no heu de sentir pena ni recolzar ningú» perquè ella no és «una víctima». «Aquí no hi ha bàndols ni propietats, ni ell és meu ni jo soc seva», afirma.

En el text compartit a l’esmentada xarxa social, insisteix que existeixen «molts tipus de família» i remarca que en la seva «la llibertat, el respecte i la tolerància són els pilars sobre els quals hem construït aquest projecte». «Hem caminat molts quilòmetres junts, i molts més de separats, hem ensopegat mil vegades, hem parlat quan ha fet falta, hem canviat el ritme quan ens hem cansat i de moment no ens ha anat tan malament», remarca.

Per acabar, Rosa Olucha confessa que li fa «molta mandra veure que a hores d’ara el sexe consentit i privat continuï causant escàndols». «Sí, senyors. ¡La gent carda! Dins i fora de la parella», comenta.

«I gairebé em fa més mandra que, quan es fa públic, la majoria s’apiada de les dones amb el clàssic ‘pobreta que no en sabia res’ o ‘que imbècil que l’hi permetia’. Merda de societat catòlica i patriarcal», conclou Olucha, i llança així una contundent crítica a tot l’enrenou i els comentaris que han pogut llegir-se en xarxes socials des de la filtració del vídeo.