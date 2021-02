La colla dels Merlots fa una donació de 1.500 euros a Ksameu de Figueres

Els Merlots llueixen el logo de Ksameu per tot el país

La Colla Castellera Els Merlots de Figueres ha fet una aportació de 1.500 euros al projecte educatiu de Ksameu, seguint amb la voluntat de les dues organitzacions de col·laborar. Des de fa tres anys, els de la camisa lila han treballat conjuntament amb el teixit social de Figueres i de l'Alt Empordà, i Ksameu ha estat l'entitat referent en l'activitat social de la Colla. «És una entitat d'èxit, rigorosa en tots els seus projectes i necessària per al jovent de la ciutat», diuen Els Merlots, alhora que destaquen els tallers i les activitats de carrer que han fet els castellers amb Ksameu. «L'objectiu ha estat sempre clar: compartir valors, aprendre mútuament i sumar esforços», afirmen.

Aquest darrer 2020, l'activitat castellera ha estat tallada de soca-rel a causa de la pandèmia. El món casteller ha estat l'única activitat cultural que no ha pogut reprendre cap mena de calendari. La Covid-19 també ha frenat tots els projectes socials de l'entitat. L'Assemblea General dels Merlots va aprovar per unanimitat seguir aquesta col·laboració i, davant la impossibilitat de poder compartir activitat presencial o el contacte humà, han optat per fer una aportació de 1.500 euros.

Les dues entitats creuen que «el millor missatge a la societat que podem donar en temps difícils ha de ser positiu i de suma entre els agents socials de la ciutat». «Hem d'estar al costat d'aquells que més ho necessiten pel bé col·lectiu. Només ens en sortirem treballant junts i compartint recursos. Més que mai ens toca donar el millor de nosaltres», conclouen. La Colla Castellera encara aquest any 2021 amb l'esperança de poder reprendre els assajos i el calendari casteller i social.