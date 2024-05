Hugo Tignel: El somni del futbolista "de pel·lícula" de l'Empuriabrava-Castelló

El davanter Hugo Tignel té 22 anys, és francès i actualment juga al Club de Futbol Empuriabrava-Castelló, a la vuitena categoria. Tot i ser futbolista amateur, té entre cella i cella triomfar a l’elit. "Estic entrenant per jugar el més amunt. És difícil, però si puc arribar a primera, millor", desitja. Natural de Lió, situada a l’est del país, està provant sort a diferents clubs estrangers. En els darrers mesos ha anat a entrenar en equips de Dubai i d’Anglaterra. Mentre espera una resposta, segueix mostrant les seves capacitats ofensives al camp de futbol municipal Iñaki Fernández Orjales Búfalo.

Dins del procés per ser professional, Tignel acaba d’estrenar un documental en francès on es mostra els passos per poder assolir el seu somni. El jugador dels castellonins és el protagonista de Let’s go. C’est ton moment, que té tres capítols, ambientats a Empuriabrava, a Lió i a Dubai, on mostra com un jugador de futbol amateur busca el seu camí per arribar a ser professional. Tots tres capítols estan disponibles, en obert, a YouTube, i en total ja freguen les 250.000 reproduccions.

Problemes burocràtics

Tignel va arribar a Catalunya fa quatre anys, quan va fitxar per La Jonquera, de Primera Catalana, sota les ordres d’Enzo Galli. Després, va provar sort a equips de Conca (San José Obrero) i de Múrcia (Bullense). També ha defensat els colors del Palamós, a Primera Catalana, i des de fa un any i mig juga a l’Empuriabrava-Castelló, amb el primer equip (Segona Catalana) i amb el filial (Tercera).

Va escollir Empuriabrava perquè els seus pares, Bruno i Geraldine, hi van establir la residència fa pocs anys, amb la intenció de poder seguir-li les passes de ben a prop. "Volia gaudir del plaer de jugar", afirma. Quan la temporada passada va finalitzar, se’n va anar a entrenar a Dubai i en equips sub-23 de clubs professionals de Londres i de Manchester. A Anglaterra no va poder signar-hi per problemes burocràtics i per una nova normativa, el Governing Body Endorsement (GBE). "És complicat que hi pugui jugar pels papers, però no impossible".

Després, va entrenar a França. Però aquest 2024 va decidir iniciar una segona etapa a Empuriabrava: "Allà, només entrenava i volia jugar. Amb el meu mànager (Terence Pellicer) vam acordar tornar aquí per jugar i per gaudir". En aquest període de transició, el seu representant li va proposar fer un documental. "Jo no estava segur de fer-lo, però al final vaig dir que endavant, em notava bé davant les càmeres. Tots els futbolistes del món volen passar d’amateurs a professionals i el documental vol ser un exemple i una motivació per als jugadors".

Hugo Tignel, al vestidor del camp d'Empuriabrava / LLUIS RIBERA

Fan de l’OL, Cristiano i Mbappé

Tignel es va formar al Bourgoin i a l’Andrezieu, situats a prop de Lió i de Saint-Étienne. És aficionat de l’Olympique de Lió i té Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappé com a ídols. Es considera un extrem "ràpid i tècnic". A l’Aeròdrom d’Empuriabrava hi entrena dos cops per setmana. També s’exercita pel seu compte i només es dedica al futbol actualment: "Per intentar ser professional has d’estar al màxim sempre i entrenar cada dia".

El seu desig és jugar a qualsevol lloc on pugui ser professional: "Estic obert a viatjar, no vull tancar cap porta a cap club ni país. Acabaré la temporada a Empuriabrava i després veurem què passa", conclou.