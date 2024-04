El Figueres es retroba abans de visitar el líder

Després de quatre jornades seguides sense conèixer la victòria el Figueres es va retrobar amb les bones sensacions davant el Guineueta (2-0), aquest diumenge a l'Estadi de Vilatenim. El conjunt de Roger Vidal va superar el conjunt barceloní -immers en el descens- gràcies als gols del pitxitxi Khalid Noureddine, d'una espectacular tisora després d'una centrada de Marc Bech (15'), i de Pep Vergara, després d'una assistència de Moha (89').

Quarts amb tres punts de marge

Aquesta victòria dona ales a la Unió per a acabar segellant, com a mínim, l'accés a la promoció d'ascens a Tercera RFEF. Els altempordanesos són quarts de la Lliga Elit, amb tres punts de coixí amb el play-off i allunyat a cinc punts de l'ascens directe. Queden cinc jornades per acabar el campionat i el proper repte serà majúscul, ja que visita el líder indiscutible i futur campió, l'Europa B. El duel es juga aquest dissabte 20 d'abril (16 h) al Nou Sardenya.