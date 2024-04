Port de Roses i GEN Roses acorden impulsar l'esport nàutic i dinamitzar el municipi

Les instal·lacions del Port Esportiu de Roses van ser l'escenari, ahir, de la signatura d’un conveni entre el Port de Roses i el Grup d'Esports Nàutics (GEN), que té per objectiu el creixement i la consolidació de l'esport nàutic com un dels principals atractius de Roses i la dinamització dels àmbits esportiu i turístic al municipi. La signatura ha anat a càrrec dels presidents d’ambdues entitats, Fèlix Llorens, per part de Port de Roses, i Josep Maria Isern, en representació del GEN. El conveni estableix un marc d’actuació per al desenvolupament i la promoció de l'esport nàutic, amb un enfocament especial en la realització de regates i altres esdeveniments.

En virtut de l’acord, el Grup d'Esports Nàutics de Roses es compromet a continuar gestionant i organitzant les regates, campionats i altres esdeveniments programats per a l'any 2024, en col·laboració amb el Port de Roses. A més, es garantirà la visibilitat del Port de Roses en totes les promocions, cartelleria i marxandatge dels esdeveniments.

D'altra banda, Port de Roses continuarà aplicant la cessió d’ús de determinades instal·lacions i amarradors per a l’organització de les activitats esportives que ve realitzant des de l’any 2012, i proporcionarà un suport econòmic addicional al Grup d'Esports Nàutic, establert en un màxim anual de 45.000 € (IVA exclòs), per al patrocini de campionats i esdeveniments. A través d'aquesta iniciativa conjunta, es busca fomentar la participació en activitats nàutiques, així com potenciar el turisme esportiu del municipi de Roses.

La programació d‘esdeveniments esportius de GEN Roses per a aquest 2024 inclou la Lliga Open Hivern (mesos de gener a març), el Campionat N2 ILCA (febrer), Jornades Minitransat (febrer), Campionat de Catalunya Techno/ IQ Foil/ Raceboard (març i octubre), Lliga Open Primavera (abril - juny), N3 Optimist - 2a Lliga Open (maig), Campionat Catalunya Optimist per equips (juny), Lliga Open Estiu (juliol-setembre), Regata Creuers Verge del CARME (juliol), Regata Creuer Comodors (agost), Campionat Espanya Patí Junior Català (setembre), Tobe Laser Master Regata (setembre), Campionat Waszp/Eurocup (setembre), Edició Interclubs (octubre), Lliga Open Tardor (octubre- desembre).