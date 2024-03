Romero, capità del Peralada: «El camp està impracticable i hi ha un risc molt gran de lesió»

Jugar els partits com a local sol ser un avantatge pels equips de casa, però pel Peralada s’està convertint en un malson des del gener. I no és pels resultats, ja que no hi ha perdut en els últims tres enfrontaments de Tercera RFEF. El mal estat de la gespa natural li està fent la guitza. La manca de pluges i de reg per la fase d’emergència per sequera, principalment, i els entrenaments d’equips de la base estan deixant un terreny amb trossos sense herba i amb sorra.

Peralada sempre havia tingut la gespa natural del camp gran com la joia de la corona, però actualment «està impracticable», lamenta Sergi Romero, el capità del primer equip verd-i-blanc. «Per un equip com el nostre que vol ser protagonista amb la pilota, ens penalitza molt. Jugar en aquestes condicions no es pot justificar de cap manera. Més enllà del futbol, hi ha un risc molt gran de lesió pels jugadors. No és un camp a l’alçada del club ni del poble de Peralada», afegeix el central gironí.

El Peralada, que entre setmana entrena un dia a Vidreres, li queden quatre partits al Municipal abans d’acabar la temporada: Muntanyesa (aquest diumenge, 16.30 h), Grama, Badalona i L’Hospitalet. I en serà algun més si es classifica pel play-off. La intenció del club i de l’Ajuntament de Peralada és, en els propers mesos, canviar la gespa natural per artificial.