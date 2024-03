El Patinatge Artístic Figueres va competir, el cap de setmana passat a Granollers, en el Campionat de Catalunya de patinatge artístic de grups xou. El grup petit va estar a punt de pujar al podi, però es va haver de conformar amb el quart lloc per darrere el Cunit, Tona i Sant Quirze. No obstant això, va obtenir el bitllet pel Campionat d’Espanya que se celebrarà el 24 de març a Santander. El júnior figuerenc va acabar vuitè i per només quatre punts no s’ha pogut classificar per a l’Estatal.