La setena edició dels The WindGames es van disputar el cap de setmana passat a les instal·lacions de Windoor Realfly a Empuriabrava. ABB, companyia líder tecnològica en electrificació i automatització, ha participat un any més com a patrocinador de la competició, a més de proporcionar la seva tecnologia avantguardista per al túnel de vent en el qual s'han dut a terme les proves.

Les instal·lacions de Windoor Realfly disposen d'un túnel de vent de 4 metres de diàmetre i 15 metres d'altura que permet als professionals del vol indoor demostrar les seves habilitats en les diferents disciplines dels Wind Games, com vols de velocitat, vols artístics o vols en formació. Quatre grans trens de potència ABB, composats per motors elèctrics, ventiladors i variadors de freqüència, creen el flux d'aire ascendent que permet volar en caiguda lliure al túnel de forma efectiva i segura. La velocitat dels ventiladors és controlada pels variadors de freqüència que permeten variar la velocitat durant el vol de 150km/h fins a 300km/h i fins i tot poden fer que el túnel de vent passi de 0 a 300 km/h en uns 10 segons, un nivell d'acceleració que competeix amb els cotxes de F1. Windoor Realfly, a més d'acollir els Wind Games, és també el lloc d'entrenament de paracaigudistes experts, ja que 15 minuts dins del túnel equivalen a 15 salts en caiguda lliure des d'un avió. Els principiants també poden tenir una primera presa de contacte amb l'extraordinari esport del vol dins el túnel vertical indoor, ja que la velocitat és controlada de forma segura amb un joystick per adaptar-se a les necessitats de cada persona.