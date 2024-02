Aquest matí s’ha presentat, a la sala de premsa Ferran Agulló de la Diputació de Girona, el nou planificador de rutes del Consorci de les Vies Verdes de Girona, organisme de la Diputació de Girona. Aquesta eina es pot utilitzar des del web www.viesverdes.cat, i permet visualitzar tota la xarxa de rutes de les comarques gironines que es poden fer a peu o en bicicleta i que gestiona el Consorci, planificar itineraris d’un dia o per etapes, i obtenir tota la informació necessària per organitzar les sortides.

A la presentació, hi han assistit Quim Roca, diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona, i Àngel Planas, gerent del Consorci.

Roca ha recordat que des dels inicis del Consorci, ara fa més de vint anys, el nombre de rutes que el Consorci gestiona han incrementat considerablement, així com els serveis oferts als usuaris. L’any 2003 hi havia cent deu quilòmetres de vies verdes, i ara n’hi ha més de dos-cents, a més de la ruta Pirinexus i de nombroses vies pedalables i rutes complementàries. En els darrers anys també han anat incrementant els serveis als usuaris: carregadors elèctrics, tòtems amb informació d’autoreparació, braços d’autofotos, etc. I han augmentat també els serveis turístics privats al voltant de les rutes. Així doncs, «es va detectar la necessitat d’ordenar totes aquestes informacions en un mateix espai, amb una eina que ofereix a l’usuari tot el que necessita per planificar la seva ruta personalitzada».

Planas ha detallat el funcionament del planificador, i ha destacat que «aquestes eines requereixen un complex sistema de gestió de dades que permeti treballar amb molta informació per poder presentar-la de forma fàcil i intuïtiva per a l’usuari».Tècnicament, l’eina s’ha desenvolupat a partir d’un sistema de gestió de dades GIS per treballar amb dades geoespacials i crear un visor cartogràfic, que és amb el que l’usuari navega.

El planificador és autogestionable i «permet que els tècnics del Consorci puguin actualitzar a cada moment les informacions, afegir rutes, serveis turístics, punts d’interès per a l’usuari, serveis als cicloturistes i notícies d’interès o alertes», ha explicat el gerent, que també ha destacat que l’eina s’ofereix en quatre idiomes i en un format adaptat per a mòbil.

Es va estar treballant en el planificador de rutes durant el segon semestre de l’any 2023, i és una de les accions que estan finançades pels fons europeus NextGeneration, en el marc de la darrera convocatòria del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El cost d’aquest servei ha estat de 32.948,30 euros, IVA inclòs, i s’ha finançat íntegrament.

El projecte s’engloba en un apartat enfocat en la modernització i competitivitat del sector turístic, per la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. Una sèrie d’actuacions amb l’objectiu d’ampliar i millorar la xarxa ciclable de la província de Girona per promoure el cicloturisme, esponjar els fluxos turístics i potenciar el coneixement del territori i el seu patrimoni de forma sostenible.