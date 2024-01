L'Associació Grup Amics Senderistes, Gas Mountain, ha protagonitzat la jornada de quilòmetre zero de la Mostra de Muntanya i Aventura de Figueres, organitzada pel Centre Excursionista Empordanès. La participació dels representants de l'entitat nascuda a laJonquera el 2015 va aixecar molta expectació, ja que el seguiment de les seves activitats ha aconseguit un nombre elevat de seguidors en el seu bloc i a les xarxes socials. Gas Mountain té per objectiu, inicialment, el foment de l'activitat esportiva en el medi natural a través de les diferents disciplines relacionades amb la muntanya com el trail running, la bicicleta de muntanya, l'excursionisme o el senderisme, però també s'ha especialitzat en la recerca, localització i divulgació del patrimoni empordanès, públic i privat.

Durant la sessió celebrada en el Cercle Sport, el portaveu de l'entitat, Humberto Vila, i els seus companys d'aventura, van anar desgranant els diferents projectes que impulsa Gas Mountain, entre ells 3mporda, una ruta de senderisme col·laborativa no competitiva d'autosuficiència, que permet donar en solitari la volta a l'Alt Empordà a peu en diverses etapes o el 2000 búnquers, un mapa en constant actualitzo de les posicions defensives de l'anomenada Línia P. Aquesta recerca s'acosta al seu objectiu de trobar-les totes, encara que algunes estan desaparegudes i altres han estat localitzades sense constar en cap plànol oficial. A hores d'ara ja han trobat un miler de posicions de fusells metralladors. El projecte estrella de la casa, a part d'aconseguir una important interacció amb seguidors i col·laboradors, és la Mitja Marató de la Mare de Déu del Mont (MDM) una cursa de muntanya autogestionada per cada participant, amb seguiment per GPS, que se celebra des de novembre de 2015. Gas Mountain destaca que "no pretén ser una prova exclusivament elitista, i està oberta a tot tipus de participants". Transcorre dins l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa. Consta de quatre recorreguts, Up&Dowm, Vertical de 4 quilòmetres, un de 12 quilòmetres i un de 21 quilòmetres amb inici i final a Beuda. En nom de l'associació, Humberto Vila va agrair el suport d'Itinerannia que ha permès editar el fulletó d'aquesta sortida que ha situat la muntanya de la Mare de Déu del Mont en l'agenda de molts senderistes i corredors. Gas Mountain també té una intensa activitat participativa en curses com l'Oncolliga i l'Oncoswin, amb estreta relació amb Trail Factory. Aquest dimecres, en el Cerce Sport, es va posar èmfasi en el Frontera Trail, el repte de resseguir totes les mugues frontereres del Pirineu fins a Andorra. Aquesta proposta ja ha tingut un primer protagonista a completar-la, Ruben Cruz, una fita que ell mateix va explicar davant del públic assistent a l'acte de la Mostra. Tampoc va quedar en l'oblit la feina feta per l'Associació en la recerca i divulgació del patrimoni de pedra seca de la Garriga d'Empordà, que ha estat la base de recerques posteriors com la dels búnquers. La pujada constant de dades, imatges, vídeos i referències ha dut Gas Mountain a ser reconeguda com a referència d'àmbit mundial en l'apartat de col·laboradors creatius del Local Guides Connect de Google, la qual cosa desmenteix la ironia divulgada pels mateixos impulsors de l'entitat de ser "una associació de perdedors", com molt bé va recordar Àngels Teixidor durant la trobada, mentre explicava l'ajut que Dipsalut va aportar com a reconexement als valors naturals i saludables generats amb les rutes de muntanya. D'aquesta manera, Gas Mountain va passar per la Mostra de Muntanya i Aventura del Centre Excursionista Empordanès demostrant la seva passió per l'Empordà i l'Alta Garrotxa, amb l'afegit d'aportar coneixement sobre un patrimoni cada cop més amagat i a punt de perdre's.