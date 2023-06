El pilot català, Guillem Pujeu, formarà part de nou aquest any, i després de tres anys consecutius, del Lamborghini Young Drivers Program, el programa per a joves talents de Lamborghini. Dels 26 pilots de tot el món seleccionats per a formar part d’aquest programa, el pilot de Figueres és l’únic de l'estat espanyol.

“Estic molt orgullós i content de formar part per tercer any consecutiu del Junior Team de Lamborghini. És una gran oportunitat per a seguir millorant com a pilot i com a persona. Dins del programa ens ajuden a millorar en tots els àmbits que influeixen en la carrera d’un pilot, amb un enfocament de 360 graus”, explica Pujeu. “Formar part del Junior Team significa que durant aquest any estaré avaluat tan dins com fora del circuit. Em faran proves físiques, actitudinals i psicològiques i seguiran els meus resultats esportius. Al final de la temporada es farà un test de selecció, a partir del qual Lamborghini seleccionarà els pilots que passaran a formar part de la seva plantilla oficial de pilots per a la següent temporada. Per tant, és una oportunitat única per a poder demostrar tot el meu potencial i lluitar per a ser un dels pilots escollits”, finalitza el pilot català.

Enguany, Pujeu està competint de nou a la Lamborghini Super Trofeo amb l’Oregon Team. El pilot de Figueres ha tornat a competir amb el mateix equip que fa dos anys en la seva tercera temporada a la competició de GT’s.