Els màxims golejadors i els porters més sòlids dels clubs altempordanesos estan citats aquest dijous dia 22 de juny (19.30 h) a l’Auditori dels Caputxins, de Figueres, en l’entrega de la 12a edició dels Premis Amos de l’Àrea. La gran festa del futbol regional altempordanès està impulsada pel Setmanari de l’Alt Empordà i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala Jeep Avenger i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres.

En total, rebran un trofeu 17 futbolistes –9 pitxitxis i 8 zamores– dividits en les 8 categories amb presència altempordanesa: en masculí des de Tercera RFEF fins a Quarta Catalana i en femení des de Primera Catalana fins a Amateur F-7 –vegeu llistat a la pàgina següent. Nou clubs de la demarcació seran representats en els Amos de l’Àrea: CF Peralada, UE Figueres, FC L’Escala, AE Roses, UE Marca de l’Ham, CE Alt Empordà de Peralada, CE Portbou, CF Esplais i CF Camallera. Entre els reconeguts, hi haurà jugadors que ja han pujat més d’un cop a l’escenari a recollir el guardó, com els porters David Aroca, Manel Sánchez, Javi Tijera i Queralt Frigola, o els golejadors Pime, Ali Gueye, Isma Chaabouchi, Lauri Rey i Bárbara Pietryka. A Primera Catalana, el premi estarà desdoblat: Pime com a màxim golejador d’un equip altempordanès (Figueres) i el vilafantenc Pep Roca com a pitxitxi absolut de la categoria (Lloret).

Tres guardons més

Paral·lelament, els Amos de l’Àrea comptaran amb tres guardons especials més: el premi especial Garatge Sala Jeep Avenger reconeixerà la trajectòria del futbolista figuerenc Sergi Arranz, que acaba de penjar les botes als 33 anys amb l’ascens del Sant Andreu a Segona RFEF després de marcar més de 230 gols al llarg de la seva carrera. El de l’Olivar Gran havia recollit cinc cops el guardó Amos de l’Àrea com a pitxitxi. En l’edició passada el premi especial se li va lliurar al figuerenc Carles Lloveras i Molinet, president d’Honor de la Unió Esportiva Figueres, directiu del club des de 1956 i editor de dues publicacions emblemàtiques, com van ser la Guia Esportiva i Marcador.

Com en anteriors edicions, no hi falta un reconeixement destacat del món de l’arbitratge. Aquesta temporada hi haurà un guardó especial per a Deray Palou Bayona, un jove àrbitre palauenc amb molt recorregut que està lluitant contra una malaltia.

Pel que fa als clubs, l’organització dels Amos de l’Àrea continua homenatjant les entitats de l’Alt Empordà que durant la temporada en curs celebren el centenari de la seva fundació. En aquesta ocasió, el club guardonat és el Club de Futbol Camallera, que agafa el relleu, d’edicions anteriors, de clubs que també han arribat a aquesta efemèride, com la UE la Jonquera, FC Sant Pere Pescador, CE Agullana, AE Roses, UE Figueres, Vilafant FC i CF Llers, entre altres.

Ponència de Rovira

La cerimònia de lliurament dels premis d’enguany comptarà amb una ponència de Juanjo Rovira, director del prestigiós torneig internacional de futbol base MICFootball, que per Setmana Santa disputa una quarta part dels partits a l’Alt Empordà. L’acte serà conduït per la figuerenca Gemma Alegrí. Rovira agafa el relleu de la periodista esportiva Laura Brugués i de l’exentrenador i exjugador Pere Gratacós.

12 anys després

L’organització dels Amos de l’Àrea es va començar a gestar a la temporada 2011/12 des de la secció d’esports del Setmanari de l’Alt Empordà, coordinada per Lluís Ribera amb el suport de Roger Arbusà i el web Futbol Empordà. El Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, a través de la seva delegació a la comarca, van col·laborar en el projecte des del primer moment.

La festa sempre ha mantingut el seu caràcter constructiu per potenciar els valors d’esportivitat i d’igualtat. Des d’un primer moment, s’han premiat jugadores i jugadors i a partir del 2015 es van incloure àrbitres. El criteri per escollir els guardonats ha estat sempre objectiu, a partir de les dades estadístiques dels gols marcats o encaixats i dels partits jugats durant una temporada segons marquen les actes de la Federació Catalana de Futbol. En el cas dels porters, per optar al guardó s’havien de jugar un mínim de la meitat dels partits de la temporada.