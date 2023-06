El Figueres va pujar a Primera Catalana femenina l’estiu de 2020 i el cap de setmana passat es va salvar per tercera temporada consecutiva. A partir de la 2023/24 arrencaran el quart curs a la que és la sisena categoria del futbol femení. Les noies que entrena Quim Cruset necessitaven un punt en les dues jornades que restaven i tot i el que volien aconseguir el diumenge a l’Estadi de Vilatenim, davant el Sabadell, no el van necessitar. El dia abans, la derrota de la Unificación Santa Perpètua, rival que estava per sota, va salvar matemàticament el conjunt altempordanès. L’endemà, l’equip va caure contra el Sabadell (1-2) en una derrota intranscendent.

Els gols de la tripleta formada per Lauri Rey (18), Laia Palomeras (13) -ambdues també exercint de defenses- i Abril Labian (10) han estat claus. El Figueres s’ha mogut a la zona mitjana durant tot el curs. L’equip tancarà la temporada aquest dissabte (18 h) al camp del filial del Sant Gabriel, de Sant Adrià de Besòs.