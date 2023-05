Les lligues de futbol base afronten la recta final i ja hi ha quatre equips locals que competeixen a la Federació Catalana de Futbol que han passat per la dutxa per a celebrar els títols de campions: el cadet A del Peralada, l’infantil A del Roses, l’aleví F del Figueres, el benjamí A del Llançà i l'aleví A del Cabanes femení.

A Peralada, la classificació del primer equip pel play-off d’ascens a Segona RFEF va en consonància amb els resultats del planter. El cadet A, entrenat per Carles Chacón, s’ha proclamat campió del grup 17 de Primera Divisió amb antelació i pujarà a Preferent. A Mas Oliva, a més de les alegries dels primers equips del Roses, l’infantil A que entrena Jordi Ricart ha estat el més matiner en proclamar-se campió, del grup 13 de Segona Divisió. Ho va aconseguir a finals de març. La temporada ha estat immaculada: 26 victòries en 26 partits, deixant sense opció el Navata, que ha acabat segon. L’infantil B del Roses també té opcions de ser campió, del grup 12, però ha vist com el Palafrugell l’atrapava en el lideratge –el goal average, és pels baixempordanesos– quan resten dues jornades. En alevins, l’equip F del Figueres es va proclamar campió del grup 36 de Segona a finals d’abril. El conjunt d’Eddy Hurtado només ha cedit una derrota en 26 jornades, contra el seu immediat perseguidor, el Base l’Empordanet. En benjamins, el Llançà A de Carles Pallé ha guanyat els 28 partits de lliga de Primera Divisió i vol acabar la lliga (28 de maig) amb el 30 de 30 rodó. El Cabanes aleví, campió de Girona al límit L’equip aleví A del Cabanes s’ha proclamat campió de la Copa Or de Girona –segona fase de la lliga– per només 7 gols de diferència. Les de Maria Nicolás i Carla Monturiol van vèncer el Santa Susanna (10-0) el dissabte passat i han acabat amb els mateixos punts i l’average igualat que el Vall d’en Bas. Més títols per decidir Quatre equips més estan en predisposició per ser campions: en juvenils, el Peralada A serà campió de Primera i tornarà a Preferent si aquest dissabte (17 h) guanya al camp del Llançà. A Segona, l'Escala B continua depenent d'ell per proclamar-se campió. En cadets, el Figueres C lidera la Segona per davant del Juncària A quan queden dos partits. I, en alevins, l’Escala C i el Base Roses A estan separats per dos punts, pugnen pel primer lloc del grup 37 de Segona i aquest diumenge (10 h) a la Vinyassa s'enfrontaran en un duel vibrant que pot decidir el títol.