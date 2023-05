El primer equip femení d’hoquei patins del Club Patí Jonquerenc va consumar, el diumenge passat, el descens de Nacional Catalana a Primera Catalana. El conjunt que entrena Marcel Carreras no va poder mantenir la segona categoria després de perdre l’eliminatòria de play-out contra el Mollet del Vallès. Després de cedir el primer partit (3-1), les jonquerenques havien aconseguit igualar l’eliminatòria -i forçar el tercer duel- el divendres passat amb un triomf a casa (2-1) amb gols de Carla Gri i Laura Vilella. En el partit decisiu, el diumenge al matí a terres vallesanes, el Jonquerenc va perdre (3-2, amb gols de les mateixes protagonistes) a la pròrroga en un duel que es va decidir per l’encert en les faltes directes.

Les verd-i-blanques havien assolit l’ascens a Nacional Catalana el 2018 com a subcampiones de Primera Catalana. Aquest descens, però, no suposa ni molt menys un daltabaix per a l’entitat. Marcel Carreras reconeix que «hem patit tot l’any i sabíem que seria dur», però l’equip s’aferra a l’ascens de jugadores que seran juvenils a la propera temporada i que permetran «un relleu generacional».

El FEM17 del Jonquerenc i el juvenil i l’infantil del Figueres tanquen les participacions en la Copa

En hoquei patins de base, el camí de les Copes per a un equip del CP Jonquerenc i dos de l’CH Figueres va arribar al punt final el cap de setmana passat. El FEM17 jonquerenc va arribar fins a les semifinals de la Copa Catalana i el Sant Just el va privar de la final després d’un global de 4-1 a l’eliminatòria (derrota per 0-3 a casa i empat 1-1 al Baix Llobregat). El juvenil del Figueres va cedir als quarts de final de la Copa Catalana després de perdre, a Olot, contra el Manlleu (2-8), de categoria superior. El dia abans, s’havia desfet del Capellades B (5-4).

L’infantil figuerenc també va arribar fins als quarts de la Copa Federació en caure contra el Sant Jordi Desvalls: a l’anada derrota per 7-2 i a la tornada triomf curt per 3-2. Qui segueix viu és el prebenjamí blanc-i-blau, a la Copa Plata Girona, després d’eliminar el Salt (triomf 4-2 i empat 2-2)