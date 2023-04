El poliesportiu municipal Roser Llop, de Figueres va acollir, el diumenge passat, la tercera i última jornada de la lliga territorial de gimnàstica artística dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC). L’amfitrió de la prova era el Club Acrobàtic Alt Empordà Move It, que ha recuperat aquesta disciplina una dècada després a l’Alt Empordà i enguany ha debutat en el món de la competició a la federació catalana. La prova era coorganitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà i s’hi van concentrar 300 gimnastes de 14 entitats d’arreu de la demarcació.

El Move It va obtenir un total de vuit podis en diferents categories, entre juvenils, cadets, infantils i alevines. En la primera posició va quedar Alba Carmona, Annia Alsina, Emma Font i l’equip cadet A. El segon lloc va ser per a Mia Rebecchi i per a l’equip cadet B, mentre que en el darrer esglaó del podi hi van pujar Jana López i l’equip infantil.