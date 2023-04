El Peralada s'ha imposat a la Pobla de Mafumet per 3 a 1 gràcies a un doblet de Micaló i un David Aroca immens sota pals en un partit marcat per la tramuntana. El triomf permet a l'equip de Miquel Àngel Muñoz sumar tres punts claus en la lluita per disputar la promoció.

El conjunt alt-empordanès ha saltat al Municipal coneixedor que cap dels seus rivals més directes pel play-off havia fallat. L'Hospitalet havia golejat la Muntanyesa (4-0) i el San Cristóbal també havia superat el Vilafranca amb claredat (3-0). Els xampanyers s'han avançat ben d'hora amb un potent xut d'Adrià Mendez des de fora l'àrea (17'). Amb el vent en contra, els locals patien perquè qualsevol acció rival es podia complicar. David Aroca ha sigut el refugi verd-i-blanc per resguardar-se de les envestides de la Pobla de Mafumet. Els tarragonins només els valia la victòria per no perdre massa opcions de fer el play-off.

Aroca ha estat incommensurable per salvar el Peralada. El porter osonenc s'ha multiplicat per salvar els locals en múltiples ocasions visitants. Gairebé a la mitja hora de joc ha tingut una de les intervencions de més mèrit per aturar dues rematades seguides a Guzman. Al límit del descans, Aroca no ha pogut fer res per evitar el gol de la igualada de la Pobla mitjançant Gerardo. Una diana que premiava la insistència dels homes d'Adolo Baines.

Ja a la segona part, Guzman ha fet llir de nou a Aroca. Tots els problemes que causaven les ratxes de vent a la primera part, ara eren favorables al Peralada. Micaló ha refusat una pilota que entre el vent i la intenció del lateral ha acabat sorprenent Gerard Font (56'). El defensa ha sentenciat a deu minuts del final amb un gol de cap a la sortida d'un córner servit per Palacios. El somni del Peralada de disputar el play-off és cada vegada més nítid i real.