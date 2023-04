Si Míchel volia més que tres punts. Aquí els té. El Girona ha aconseguit aquest migdia una gran victòria contra l’Espanyol a Montilivi (2-1). Un gol de penal de Cristhian Stuani en el tram final ha donat el derbi i, alhora, mitja permanència perquè els gironins ja són a 7 punts de la permanència mentre que els blanc-i-blaus s’enfonsen amb només un punt de marge respecte al descens. No ho han tingut fàcil els gironins. Arnau havia avançat l’equip amb un golàs, que Braithwaite ha igualat. El killer uruguarià, però, no ha fallat des dels onze metres.

El Girona ha estat a l’altura de l’ocasió. Montilivi s’ha omplert amb motiu del derbi contra l’Espanyol i l’equip no ha fallat per fer-la grossa. L’objectiu de la permanència és molt més a prop. Com als últims partits, Tsygankov ha estat sinònim de perill. L’extrem ucraïnès s’ha mostrat molt elèctric des de l’inici, fent la guitza a Oscar Gil i provocant que les opcions dels gironins arribessin per la banda dreta. Els de Míchel pressionaven, impedint que l’Espanyol tingués circulació de pilota, però el conjunt blanc-i-blau de mica en mica ha aconseguit pressionar. No li ha importat al Girona, amb un David López imperial a l’eix de la defensa, que s’ha encarregat de liderar i dirigir des del darrere. Taty ha xutat sense perill a les mans de Pacheco i ho ha tornat a intentar amb un cacau que ha sortit llepant el pal. La mateixa mala sort han tingut Tsygankov, amb una rematada a fora, i Iván Martín, amb un cacau directe pel porter blanc-i-blau. L’Espanyol, en canvi, només ha pogut provar-ho mitjançant Ruben i no ha sigut ni entre pals.

Iván Martín l’ha tingut només començar la segona part, però no ha pogut rematar bé per superar Pacheco. El Girona volia el gol. I Arnau s’ha quedat a gust. El lateral ha marcat un golàs des de la frontal arran d’una jugada de falta. El més difícil ja estava fet. Però els de Míchel no han sabut gestionar-ho. Braithwaite ha fet el gol de l’empat assistit per Puado. El partit ha fet un gir de guió. Sergi Gómez ha acabat expulsat per una dura entrada a Taty després de la revisió del VAR -també Reinier mentre escalfava. Amb tota la tensió, l’àrbitre ha xiulat un penal a favor dels gironins. Stuani, que ha entrat al terreny de joc per Iván Martín, no ha fallat des dels onze metres.

FITXA TÈCNICA

Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, David López, Javi Hernández (Miguel, min.76), Oriol Romeu, Iván Martín (Stuani, min.85), Borja Garcia, Tsygankov, Toni Villa (Riquelme, min.69) i Taty Castellanos.

Espanyol: Pacheco, Ruben, Sergi Gómez, César Montes, Oscar Gil (Pierre Gabriel, min.93), Vini de Souza, Gragera (Denis Suárez, min.61 (Nico, min.93)), Sergi Darder, Puado (Calero, min.86), Braithwaite (Keiri Bare, min.86) i Joselu.

Gols: 1-0, min.53: Arnau; 1-1, min.73: Braithwaite; 2-1, min.88: Stuani de penal.

Àrbitre: Ortiz Arias. Ha amonestat Oriol Romeu, Iván Martín, Taty Castellanos (Girona); Denis Súarez, Calero (Espanyol). Ha expulsat Reinier (Girona); Sergi Gómez (Espanyol)

Estadi: Montilivi, 12.841 espectadors