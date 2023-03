Un entrepà a l’entrenament del dimarts, sopar els divendres, benzina pagada pels que venen de fora i sessions gratuïtes de fisioteràpia a l’inici de les lesions. Aquest és l’oferiment que fa el Club Esportiu Portbou per captar jugadors pel primer equip en plena temporada, a Tercera Catalana. El club presidit per Trino Martínez ha donat set baixes per diferents motius i s’ha quedat amb 16-17 efectius. No disposen de futbol base i, per tant, de juvenils que puguin fer el salt.

Curiosament, en el moment que s’han quedat més curt d’efectius és quan més bé els ha anat. Els dos últims partits han acabat amb victòries àmplies, contra el seu rival veïnal, el Llançà (6-1), i el Bàscara (0-5), el dimecres passat, en un partit avançat pel Carnaval. Aquest botí de sis punts ha permès als nois de Sebastián Aliseda –acompanyat al cos tècnic per Joan Miquel Torquemada i Juanito Ramírez– allunyar-se a 11 punts de les places de descens a Quarta Catalana i situar-se en una còmoda novena posició. El jugador més destacat de l’equip és el migcampista ofensiu Roger Torquemada, Torque, que va arribar a jugar a Tercera Divisió amb el Figueres (2016/17). Cinc anys de l’ascens El 2018, el Portbou va ascendir a Tercera Catalana com a campió de Quarta de la mà de Jose García, entrenador de l’equip fins la temporada passada –ara, dirigeix el Marca de l’Ham.