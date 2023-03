El vilajuïguenc Pau Coll està disputant, aquesta setmana a l’estació de Boí-Taüll (Lleida), el Campionat del Món d’Esquí de Muntanya en categoria sènior. El competidor de l'Ski Club Camprodon va debutar ahir dimarts a la modalitat d’esprint, on va caure a la ronda dels quarts de final. Aquesta prova, la va guanyar el banyolí Oriol Cardona. El Mundial no s'acaba per a Coll, que aquest dijous 2 de març competirà a la modalitat d'equips.