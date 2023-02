Aquest cap de setmana, Palau-saverdera acollirà la Balcó de l’Empordà. Per un costat, el dissabte 11 (16 h) hi haurà curses infantils amb recorreguts d’entre 200 metres i 3 km. Per l’altra, el diumenge 12 hi haurà la 8a edició amb tres recorreguts per muntanya: 6, 10 i 21 km (la mitja marató, amb un desnivell de 1.700 m). La sortida serà a les 9 del matí a la font Mallola. Les proves són organitzades per l’Associació Excursionista Balcó de l’Empordà i l’Associació Recreativa Cultural el Fitó.