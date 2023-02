El Peralada segueix instal·lat en zona de promoció d’ascens a Segona RFEF després de puntuar, diumenge passat, al camp del Vilassar de Mar (1-1) i que el Castelldefels, rival que té just per sota, tampoc guanyés el seu partit. Contra el penúltim classificat, els de Miquel Àngel Muñoz van tenir més problemes dels previstos i van acabar donant el punt per bo. Després d’una primera meitat intensa, els maresmencs van tenir una bona entrada a la represa i van marcar l’1-0 amb un xut per l’escaire on Aroca no va poder fer res. El Vilassar va tenir opcions de marcar-ne un altre –Aroca va intervenir satisfactòriament.

A la recta final, però, va aparèixer Sergi Solans. El davanter cedit pel Girona, en estat de gràcia, va anotar el seu 9è gol de la temporada, els mateixos que la seva parella en atac, Marc Nierga. El lleidatà va aprofitar una assistència de Marc Gelmà (86’) per situar les taules. Opció de situar-se quarts El Peralada només ha perdut un dels últims deu partits i és cinquè a la classificació. Aquest diumenge (16.30 h) a casa rebrà la visita del quart classificat, el Montanyesa, que té dos punts més. El nou traspàs de Porro omplirà la caixa peraladenca El Tottenham acabarà pagant 45 milions d’euros a l’Sporting de Portugal per fitxar Pedro Porro. Gràcies a aquest traspàs, i en concepte de solidaritat, clubs com el CF Peralada se’n veuran beneficiats, ja que van tenir el futbolista extremeny en l’època de filiació amb el Girona FC, a Segona B. Segons publica L’Esportiu, per aquest concepte el club peraladenc podria arribar a rebre 300.000 euros bruts.