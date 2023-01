El Bellcaire d’Empordà continua com a líder i sense perdre cap partit a Tercera Catalana, però al 2023 desconeix el triomf i, davant el Sant Pere Pescador, va encadenar el tercer empat consecutiu (1-1). L’aturada en sec de victòries que portava el conjunt de Pitu Batlle només l’ha aprofitat el Palafrugell de Sepu, que el té situat a un punt per sota. En canvi, Roses City i Alt Empordà de Peralada, els dos equips de la comarca que persegueixen l’ascens a Segona Catalana, no han pogut reduir la distància com s’esperaven.

El City va fer un pas enrere després de perdre al camp del Pals Atlètic (3-1) i veu com el líder es queda a sis punts de distància. Tot i tallar en sec la ratxa de sis victòries consecutives, els de Francesc Serra i Álvaro Fransoy mantenen la tercera posició. Per la seva part, l’Alt Empordà de Peralada va guanyar al camp del Bàscara (3-5), però en el partit intersetmanal i endarrerit davant el Monells, jugat el dimecres de la setmana passada, només hi va poder empatar (1-1). El conjunt de Manel Cabezos és cinquè i té el Bellcaire a vuit punts quan encara queda tota la segona volta per disputar-se. Punt important del Sant Pere Pescador El Sant Pere Pescador continua fora del descens a Quarta Catalana gràcies al majestuós punt que va aconseguir al camp del líder, el Bellcaire (1-1). Xavier Rodríguez va avançar els nois de Vicenzo Galli al minut 20 i els baixempordanesos, que van fallar un penal, van establir la igualada mitjançant Dorian Lagos (73’). La zona baixa continua calenta i els quatre llocs de descens són en mans dels mateixos que la setmana anterior: Empuriabrava-Castelló B, Cistella, Borrassà i Selvatans. El vent només afecta un partit Tot i la forta tramuntana que va bufar durant tot el cap de setmana i que fa afectar el desenvolupament dels enfrontaments, només se’n va suspendre un al futbol territorial. Va ser el duel veïnal entre el Portbou i el Llançà, de diumenge, dia en què les ratxes de vent al poble fronterer van arribar a 119,9 km/h. Zouhair, substitut de Zakariae al Base Roses El Base Roses es va desfer del Cistella (4-1) –a la foto– i és vuitè del grup. En aquest partit ja no hi era Zakariae El Ahmadi, fitxat per l’Empuriabrava Castelló, de Segona. El seu lloc l’ocuparà Zouhair Achhab, que inicia una segona etapa i que competirà amb Enric Planas per un lloc sota els pals.