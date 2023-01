Tres-centes trenta fotografies han optat aser les guanyadores del concurs d’Instagram organitzat per La Mostra de Muntanya i Aventura de Figueres. Des dels organitzadors del festival consideren que és un èxit, ja que s'ha doblat la participació de l’any passat.

Els cinc guanyadors han estat escollits per un jurat de fotògrafs empordanesos professionals, que valoren que "aquest any valorem molt l'augment i el nivell de les fotografies. Hem intentat fer una tria que tingués en compte i fos representativa de totes les fotografies presentades. Fins i tot n'hem triat alguna que surt de les imatges convencionals per posar l'incís en la creativitat que és molt necessària també en fotografies on la prioritat és la realitat, els moments de llum especials, les experiències vitals immersives en paisatges imponents i el record sempre present i estimulant del contacte amb la muntanya.”

Les imatges escollides seran exposades a l’exposició permanent de fotografia al vestíbul de La Cate durant els dies de La Mostra, que celebra la 22a edició entre aquest divendres dia 20 i el 28 de gener. Hi seran juntament amb la selecció de fotografies de l’entitat referent de fotografia de natura, Montphoto. Podeu veure les fotografies presentades a l’etiqueta #lamostracee2023 a l’Instagram.