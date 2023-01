Fortu, la veu cantant del líder FC l'Escala

El primer equip del Futbol Club l’Escala està component una simfonia gairebé perfecta a Primera Catalana que l’ha dut a liderar el grup amb contundència amb 10 victòries en 11 jornades. Les peces d’Arnau Sala es mouen a un bon ritme i qui actualment porta la veu cantant a la davantera és Roger Fortuny Castellví. Més conegut com a Fortu, acumula quatre gols, tots ells en els últims quatre partits, convertint-se en una de les revelacions de la lliga, ja que fa mig any mullava a dues categories per sota, Tercera Catalana. El davanter de Fornells de la Selva, de 20 anys, canta (gols) tant en el terreny de joc com a l’estudi de casa seva. Acaba d’estrenar-se oficialment com a cantant de música urbana, més concretament de rap, trap i reggaeton.

Pòquer de davanters golejadors

Fortu està inclòs en el pòquer de davanters blaugranes en estat de gràcia: Henry Gilham i Ignasi Massó en duen un més, cinc; i Maha Konteh els mateixos quatre. «Al principi de temporada em va costar perquè arrossegava una lesió a l’abductor, de l’estiu. El primer gol que vaig marcar, a l’últim minut, contra el Parets, em va donar molta confiança», recorda el gironí. Fortu, format també als planters del Girona, Llagostera i Quart i fan de Leo Messi, explica que l’equip busca l’ascens a Tercera RFEF: «Si anem líders, és per alguna cosa, estem treballant molt bé. Depèn de nosaltres, però encara queda molt».

Els 58 gols que va anotar la temporada passada amb el Fornells, de Tercera Catalana, el van convertir en el màxim golejador del futbol català. «Ser el pitxitxi em va donar a conèixer, tenia més propostes de Primera Catalana, però em vaig decantar per l’Escala pel projecte. Puc assegurar que vaig triar bé». El seu entrenador, Arnau Sala, el defineix com un davanter que «té una rematada de cap increïblement bona per aquesta categoria. És molt intel·ligent i amb pocs minuts ha fet molts gols. Està millorant la col·locació a dins el camp i com perfilar-se i, per poc que ho aconsegueixi, la Primera Catalana se li quedarà petita».

Música només en català

Fortu juga a futbol i ho compagina amb els estudis de Comunicació Cultural i la música. Enfocar el treball de recerca de batxillerat en la música i tenir temps lliure durant la pandèmia el va animar a embrancar-se en l’àmbit musical. «La música sempre m’ha agradat i tenia ganes de treure cançons». Fortuu ja ha tret dos temes aquest any: «Només digue’m per què» i «Si vols de mi», i va col·laborar amb el grup Monges, del seu poble, amb la cançó «17458» (codi postal de Fornells).

Ell mateix escriu, edita i grava les cançons, a casa seva. Totes en català: «Ho he provat amb castellà, però el català és la llengua que em sento més còmode», afirma. Té entre mans més temes que publicarà el 2023 i aspira a actuar en solitari en un futur. De moment, fa poques setmanes va pujar a l’escenari a la festa de tardor de Fornells al costat de Monges. Les seves cançons sonen a Spotify i també al vestidor de l’Escala: «Les hem escoltat abans dels partits, però jo encara no hi he cantat en directe. Si pugem a Tercera RFEF, segur que em toca fer-ho».

Els escalencs somien amb un ascens històric a 3a

L’Escala lidera la Primera Catalana amb set punts d’avantatge respecte al Lloret, el seu immediat perseguidor, i somia amb l’ascens històric a Tercera RFEF. Només en puja un i els 30 punts sumats de 33 possibles deixen clar que no és fruit de la casualitat. No obstant això, l’entrenador Arnau Sala explica que «no ens esperàvem anar tan bé, però som l’equip que fins ara ha competit millor. No haig de fer tocar de peus de terra als jugadors, es tracta de seguir igual i de competir millor que els rivals».

Arnau, que va fitxar per l’Escala l’estiu passat, afegeix que «tot ens ha anat de cara; ens n’hem sortit malgrat perdre el pitxitxi (Ignasi Massó) cinc partits». L’extècnic del Peralada, Olot, Girona B i Figueres, entre altres, lloa el paper de Toni Sánchez, director esportiu de l’Escala, perquè «amb pocs recursos ha dissenyat un equip molt competitiu, coneix molt bé la categoria i els jugadors personalment».

Es pot parlar ja de l’Escala com a candidat a l’ascens? «Si seguim igual, tindrem opcions de pujar, però ningú s’alarmarà si no estem a Tercera la propera temporada». Un dels partits clau per seguir a dalt serà el duel comarcal contra el Figueres, actual cinquè classificat i també aspirant, amb qui es trobaran el 22 de gener en el penúltim partit de la primera volta.