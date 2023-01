El 45è ral·li Dakar, considerat com el raid més dur del món, va arrencar el dissabte passat a l’Aràbia Saudita i s’allargarà fins al proper 15 de gener, amb un total de 15 etapes i més de 8.500 km pel desert. No hi ha representants altempordanesos pilotant vehicles, però sí trepitjant terreny com a tècnics. Per un costat, el camallerenc Miquel Garcia, director esportiu de la firma figuerenca Rieju, que participa al Dakar per tercer any consecutiu amb quatre pilots de motos. Per l’altre, Joan Barris, de Sant Climent Sescebes, com a director tècnic del conjunt llagosterenc FN Speed, que té nou vehicles lleugers (buggies) repartits en les categories T3 i T4.

Una institució de l’enduro

Miquel Garcia, de 44 anys, es va retirar fa una dècada del món de la competició de les motos després d’una dilatada trajectòria on, durant 25 anys, va prendre part en campionats mundials (3 participacions), estatals (18) i catalans d’enduro. Ara, el de Camallera està afrontant el seu tercer Dakar com a team manager de Rieju. La marca de Figueres compta amb quatre pilots: el bolivià Dani Nosiglia, el xilè Pato Cabrera -ambdós ja hi eren l’any passat-, l’argentí Diego Llanos i la madrilenya Sandra Gómez.

Garcia explica que «el nostre objectiu segueix sent donar visibilitat a la marca en la carrera d’offroad més dura del món. El Dakar sempre és llarg i dur i és clar que ens agradaria obtenir classificacions importants, però el que volem és que els quatre pilots acabin el ral·li, com sempre hem fet». La competició finalitzarà el 15 de gener a Dammam.

Al país del sud-est asiàtic, Rieju competeix amb motos subministrades per Xraids Experience. Un cop acabi el Dakar seguirà el seu calendari de competició amb la participació, principalment, en Campionats del Món i d’Espanya de hard enduro i enduro amb pilots destacats i fitxats recentment com el francès Léo Le Quéré o el madrileny Alfredo Gómez, germà de Sandra Gómez.

Del Perú a l’Aràbia Saudita

Joan Barris, a punt de complir 37 anys, està vivint el seu cinquè ral·li amb l’FN Speed, que també va debutar al Dakar el 2019, al Perú. Coordina pilots i mecànics i aquest serà el tercer ral·li in situ, des del mateix terreny. «En dues edicions anteriors no vaig viatjar, ja que l’equip necessita, des de casa, una persona d’enllaç per si falla la cobertura telefònica». L’objectiu de l’equip llagosterenc, dirigit per Santi Navarro, és «estar amunt, fer algun podi i lluitar per tot. Penso que podem millorar la quarta posició de l’última edició, la categoria és molt igualada». Hi prenen part amb nou buggies i un camió per donar assistència durant el recorregut.

El tècnic de Sant Climent Sescebes s’encarrega que rutlli la part tècnica del vehicle, parlant amb pilots i mecànics i recopilant el màxim d’informació possible per tenir un bon setup i solucionar problemes que tinguin els buggies. Barris comparteix equip amb pilots i copilots destacats de l’FN Speed com Santi Navarro i Adrien Metge, Joan Font i Themis López, Pau Navarro i Michael Metge, i Juan Silva i Xavier Flick, entre altres. Els T3 i T4 corren, com a màxim, entre 135 i 125 km/h, respectivament.

A més del Dakar, el santclimentenc continua vinculat en el món del motor la resta de l’any. Ha estat enginyer de pista en competicions sobre asfalt, a Itàlia, com el Gran Tourismo en GT3 light i GT4, anant en circuits com Imola, Monza i Misano, i també en el campionat de turismes TCR.